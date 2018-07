STT, TUULI OIKARINEN, MIKKO KUUSISALO

Pyhäranta/Helsinki

Pyhärannassa poliisi on evakuoinut maastopalon paloalueelta ja sen läheisyydestä yli 50 ihmistä.

Eilen syttyneen palon alta evakuoitiin jo eilen noin 20 asuinrakennusta, mutta palo saatiin rajattua yön aikana. Aamupäivällä tuuli kuitenkin voimistui jonkin verran ja vaikeutti sammutustöitä. Jos tuuli voimistuu lisää, pelastuslaitos on varautunut lisäevakuointeihin.

– Palo ei ole vieläkään sillä tavalla hallinnassa kuin haluaisin, sanoo pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Juha Virto.

– Olemme varautuneet siihen, että sammutusta jatketaan läpi yön ja sitten huomenna aamupäivällä tehdään uusi arvio.

Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutaman kilometrin pohjoiseen Santtion kylän läheisyydessä.

Apua maastopalon sammuttamiseen on pyydetty Länsi-Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, Satakunnasta ja Kanta-Hämeestä asti. Sammutustöissä aamupäivällä oli pelkästään palomiehiä noin 150.

Paloa sammutetaan myös helikoptereilla. Palomiesten lisäksi paikalla on ollut poliiseja, vapaaehtoisia ja Puolustusvoimien henkilöstöä.

Maastopalo kytee ja palaa liekillä metsäisellä ja kallioisella arviolta vähän vajaan 100 hehtaarin alueella. Virto sanoo, että leviämisvaara on edelleen olemassa.

– Osa väestä on ollut yli vuorokauden sammutustöissä ja väsymystä on varsin paljon ja kalusto on kovilla. Tämäntyyppisissä paloissa leviämismahdollisuus on aina olemassa.

Tiedossa ei ole, että palossa olisi tuhoutunut asuinrakennuksia. Poliisin tietojen mukaan tänään evakuoiduilla noin 20 henkilöllä ei ole ilmennyt hätämajoituksen tai ensihuollon tarvetta. Pelastustoimi, poliisi ja kunta tiedottavat, kun alueelle on turvallista palata.

”Kova trafiikki käy meidän pienillä kujilla”

Vapaapalokunta ja kyläläiset järjestivät jo keskiviikkona Santtion kylään kylätalo Mainingille palomiehille ruokailua palopaikan lähelle. Santtioseuran puheenjohtaja Hannu Raunela kertoo kylätalolta, että sielläkin savu haisee vähän, mutta liekkejä ei sentään näy.

– Miehiä on metsässä runsaasti ja heille käydään viemässä ruokaa ja juomaa, Raunela sanoo.

Kylätalolla pelastushenkilöstöä huollettiin myös koko viime yön. Aiemmin sammuttajat kävivät kylätalolla syömässä, mutta nyt vapaapalokuntalaiset vievät tarvikkeet metsään.

– Nyt sammuttajat ovat koko ajan paikalla siellä, eivätkä poissa.

Kylätalolla on varauduttu huoltamaan pelastushenkilökuntaa niin pitkään kuin tarve vaatii, Raunela sanoo.

Viikonlopuksi Varsinais-Suomeenkin on lupailtu sateita, mutta Raunela miettii, tuleeko sitä tarpeeksi.

– Siellä on tuhkaa ja palo kytee aika syvällä, niin siinä ei mitkään pikkupisarat vaikuta.

Nyt sammutusvettä käydään pumppaamassa kylätalon venerannasta ja kuljetetaan metsään sammutustöihin.

– Kova trafiikki käy meidän pienillä kujilla, Raunela toteaa.

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Poliisin mukaan syytä selvitellään sitten, kun ihmisten turvallisuus on ensin pyritty parhaan mukaan takaamaan. Palon sammuttaminen kestää kauan, koska kytöpesäkkeitä on paljon ja niiden sammuttaminen esimerkiksi kallionkoloista vie aikaa.

Varsinais-Suomessa, kuten lähes koko maassa, on voimassa metsäpalovaroitus.

Terveyskeskuksessa tarjolla keskusteluapua

Savun haju on kantautunut kilometrien päähän Rohdaisiin kunnanvirastolle asti, kertoo Pyhärannan vt. kunnanjohtaja Katja Törrönen. Pelastuslaitoksen mukaan savusta ei kuitenkaan ole muuta haittaa lähialueen asukkaille. Rantatie eli paikallistie 1960 on suljettu.

Kaikki tänään evakuoidut ja suurin osa eilen evakuoiduista pääsi sukulaisten ja ystävien luokse, kertoo vt. kunnanjohtaja Törrönen.

Muutama ikääntynyt evakuoitu kuljetettiin paikalliseen hoivakotiin, ja muutama pariskunta yöpyi kunnalle kuuluvassa talossa.

– Se tuli osoitettua, että avuntarjouksia tuli todella paljon erilaisista järjestöistä, ja yksityiset olivat valmiita majoittamaan ihmisiä.

Kunnan terveysasemalle voi hakeutua keskustelemaan tulipalon aiheuttamista tuntemuksista.