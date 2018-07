Rakennusmies suostui laittamaan nimensä yhtiön papereihin palkkiota vastaan – sotkeutui kansainväliseen rikollisuuteen

STT, OLLI-PEKKA PAAJANEN

Helsinki

Helsingin hovioikeus tuomitsi perjantaina 33-vuotiaan miehen törkeästä rahanpesusta vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Työttömänä vuonna 2012 ollut rakennusmies oli tavannut virolaisessa biljardisalissa Konstantin-nimiseksi esittäytyneen henkilön, jonka kanssa hän oli sopinut allekirjoittavansa yrityksen papereita, ja hän sai aseman yhtiössä.

Palkkioksi toiminnasta luvattiin miehen mukaan 2 000 euroa.

Noin kolme kuukautta siitä, kun mies ilmoitettiin yhtiön ainoaksi hallituksen jäseneksi kaupparekisteriin, yhtiön tilille siirrettiin espanjalaisesta yhtiöstä reilut 180 000 euroa. Rahojen epäillään olevan peräisin Espanjassa tehdystä verkkopetoksesta.

Tapauksen käsittely on edelleen kesken espanjalaisessa tuomioistuimessa. Espanjalaisen syyttäjän mukaan kyse on ollut huijauksesta, jossa espanjalaisesta yhtiöstä on siirretty oikeudettomasti muille tileille yhteensä yli 330 000 euroa. Yksi näistä tilisiirroista, noin 180 000 euroa, tuli Suomeen.

Kullaksi ehdittiin muuttaa 80 000 euroa

Tämän jälkeen noin 80 000 euroa muunnettiin kullaksi ostamalla sitä toiselta yhtiöltä. Mies osallistui kullan noutamiseen yhtiön hallituksen jäsenenä.

Miehen mukaan mystinen Konstantin otti kuitenkin heti kullan itselleen eikä hänelle maksettu edes luvattua palkkiota. Hän kertoi, ettei nähnyt Konstantinia enää koskaan. Viranomaiset eivät myöskään löytäneet vajaata kahta kiloa kultaa.

Käräjillä mies määrättiin menettämään noin 80 000 euroa valtiolle rikoshyötynä. Hovioikeus kuitenkin kumosi menettämisseuraamuksen. Se katsoi, että miehen selitys kullan päätymisestä Konstantinille oli siinä määrin todennäköinen, ettei miehen esittämää tapahtumainkulkua voida riittävällä varmuudella sulkea pois.

Yhtiön tililtä takavarikoitiin vajaat satatuhatta euroa, joita ei ehditty vaihtaa kullaksi. Oikeus tuomitsi rahat valtiolle.

Oikeus ei pitänyt uskottavana, ettei mies olisi tiennyt menettelyn rikollisesta luonteesta.

– Saamansa toimeksiannon olosuhteista (miehen) on täytynyt tietää tai ainakin ymmärtää, että kyseessä oli varsin todennäköisesti rikoksella saatujen varojen muuntaminen kullaksi yhtiön tilin kautta, oikeus totesi.