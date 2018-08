Rantakohteet kuuluvat matkailukesän voittajiin – huvi- ja eläinpuistoista helle karkotti osan lomailijoista

Kalajoen Jukuparkissa ja hiekkasärkillä on eletty ennätyksellistä kesää lämpimän toukokuun ja helteisen heinäkuun ansiosta. Kuva on Jukuparkista vuodelta 2014, joka oli Kalajoella edellinen huippuvuosi.

Matkailualan voittajien ja häviäjien osat heittivät kuluvana kesänä häränpyllyä edelliskesiin verrattuna. Kolmen viileän kesän jälkeen koko maassa nautittiin ennätyksellisen lämpimästä heinäkuusta, mikä näkyi asiakasvirtoina etenkin rantakohteissa. Huvi- ja eläinpuistoissa kävijämäärät jäivät sen sijaan viileämpiä kesiä pienemmiksi.

Yksi matkailukesän ehdottomista voittajista on hiekkarannoistaan tunnettu Kalajoki, missä tämä kesä saattaa peitota jopa huippuvuoden 2014. Näin siitä huolimatta, että myös neljä vuotta sitten lämpöä riitti ja lisäksi Kalajoella järjestettiin tuolloin loma-asuntomessut.

– Lukuja meillä ei vielä ole, mutta moni yrittäjä on sitä mieltä, että tämä on kaikkien aikojen paras kesä. Majoitusliikkeet ovat olleet koko ajan täynnä, ja leirintäaluekin on useita kertoja loppuunmyyty. Vesipuisto Jukuparkiin on ollut joka aamu jo ennen avaamista pitkät jonot, kertoo myynti- ja markkinointipäällikkö Johanna Nakkula Kalajoki Matkailuyhdistyksestä.

Nakkulan mukaan lämmin toukokuu ja helteinen keskikesä valavat Kalajoen matkailuyrittäjiin tulevaisuudenuskoa, sillä takana on useampi haastava kesä. Onnistunut hellekesä tietää hyvää myös alueen markkinoinnille. Siitä osan hoitavat tämänkesäiset lomailijat, jotka ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa ahkerasti helteisiä rantakuvia.

– Ihmisillä ei ole tarvetta lähteä ulkomaille, kun Suomessa on näin mahtavaa, Nakkula sanoo.

Lämmin kesä kantaa ensi vuoteen

Matkailualan kannalta positiivisinta hellekesässä on juuri se, että se katkaisi usean peräkkäisen kolean kesän putken, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

– Nyt kun suomalaiset miettivät ensi kesää, kotimaa on vahvoilla. Uskon, että tämä vuosi vaikuttaa positiivisesti ensi kesään.

Lapin mukaan varhain alkaneesta lämpimästä kesästä ovat hyötyneet erityisesti rantakohteet, leirintäalueet ja mökkivuokraajat sekä ne ravintolat, joilla on iso terassi. Myös Savonlinnan, Naantalin ja Hangon kaltaisille kesämatkailukaupungeille lämmin kesä on aina lottovoitto.

Hotellien majoittujamääriä kesän lämpöaalto taas ei ole heilauttanut suuntaan eikä toiseen.

Teemapuistot eivät houkuta helteellä

Hellekesän häviäjiin kuuluvat puolestaan terassittomat ravintolat, huvipuistot sekä erilaiset reippailuun ja kuntoiluun keskittyvät teemapuistot. Myös eläinpuistoille hellekesä on ollut vaisu, kertoo Ranuan eläinpuiston toimitusjohtaja Tommi Hinno.

– Arvioisin, että helteen vaikutus kesän kävijämäärään on jopa 20–30 prosenttia negatiiviseen suuntaan. Ihmiset tahtovat väsyä lämpöön ja pysyvät mieluummin veden ääressä.

Ranualla veden houkutus on näkynyt niinkin, että eläinpuiston kahdesta leirintäalueesta nimenomaan järven rannalla sijaitseva on vetänyt hyvin väkeä, kun taas aivan eläinpuiston kupeessa on ollut hiljaisempaa. Hinnon mukaan helle on kuitenkin eläinpuistollekin parempi kuin sadekesä.

Ulkomaalaiset löysivät Suomen kesän

Matkailualan kannalta tämän kesän ilahduttava piirre on myös se, että ulkomaiset matkailijat näyttävät löytäneen Suomen kesän yhä paremmin. Kalajoella on näkynyt perinteisten ruotsalaisten ja norjalaisten vieraiden lisäksi muun muassa saksalaisia, venäläisiä ja myös aasialaisia turisteja.

Talvimatkailubuumin keskellä elävässä Lapissa kesämatkailu ei ole lähtenyt vielä nousukiitoon, mutta edellisvuoden tapaan kävijöitä on ollut ympäri maailman, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Etenkin arabimaille markkinoitu Lapin ”viileä mutta ei kuuma kesä” ei tänä vuonna ole pitänyt aivan paikkaansa, mutta Kärkkäinen uskoo, että ensi vuonna luvassa on paluu normaaliin.

Ulkomaille ilmastoinnin toivossa

Moni suomalainen matkustaa hellekesänäkin lomailemaan ulkomaille, sillä nykyään matkat varataan hyvissä ajoin. Äkkilähtöjen määrä on vähentynyt viime vuosina voimakkaasti, mutta toki niitäkin yhä myydään. Tänä kesänä tarjolla olleet äkkilähdöt ovat käyneet kaupaksi kohtuullisesti kotimaan helteistä huolimatta, sanoo Annina Metsola Aurinkomatkojen viestinnästä.

– Lämpö ja aurinko ovat yksi syy, miksi etelään lähdetään, mutta toinen juttu on se, että halutaan pois arjen ympyröistä. Halutaan jotain uutta ja maiseman vaihtoa, vaikka kelit kotimaassa olisivat mitä parhaimmat.

Metsola kertoo, että tänä kesänä jotkut ovat jopa kyselleet lomakohdetta, jossa hotellissa on takuuvarmasti ilmastointi.

– Tällaisiakin toiveita on tullut, koska kotona on liian kuuma. Tämä on kyllä poikkeuksellista.