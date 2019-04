Raportti: Suurin osa jihadistisesta toiminnasta Suomessa on värväystä ja rahoittamista – Suljetuissa verkoissa jaetaan myös Suomeen liittyvää aineistoa

Toistaiseksi ainoa Suomessa tapahtunut jihadistinen isku on Turun puukotusisku elokuussa 2017.

Ulla Jäske

Suomessa ei juuri ole ollut tietoa jihadistisesta eli ääri-islamilaisesta toiminnasta, vaikka toiminta lisääntyi merkittävästi 2010-luvulla.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuskeskuksen tutkijat Leena Malkki ja Juha Saarinen alkoivat yhdeksän kuukautta sitten tutkia aihetta sisäministeriön toimeksiannosta.

Kaksikon raportti Jihadistinen liikehdintä ja verkkoviestintä Suomessa julkaistiin torstaina.

– Tarkoituksemme on luoda yleiskuva ilmiöstä, Saarinen sanoi.

Yliopiston lehtori Malkki totesi, että raportissa ei oteta kantaa siihen, mitä pitää tehdä tai ei pidä tehdä.

– Tavoitteena on lisätä tietämystä.

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen lisäsi, että tietämys aiheesta on perustunut pitkälti mutu-tietoon.

– Suomalaisilla on paljon mielipiteitä asiasta, mutta ei juuri tietoa.

”Kasvuvaihe vaikuttaa olevan ohi”

Raportin mukaan suurin osa jihadistisesta toiminnasta Suomessa on edelleen varsin pienimuotoista ja väkivallatonta värväyksen ja rahoittamisen kaltaista tukitoimintaa.

Suurin yksittäinen jihadistisen liikehdinnän kehittymiseen vaikuttanut tekijä on ollut Syyrian ja Irakin konflikti sekä Isisin niin sanottu kalifaattiprojekti, joka on mobilisoinut uusia aktivisteja sekä yhdistänyt eri taustoista tulevia kannattajia.

– Syyrian ja Irakin konfliktin sekä Isisin inspiroima kasvuvaihe vaikuttaa nyt olevan pääosin ohi, Saarinen sanoo.

Konfliktialueelle matkustaminen yleistyi 2010-luvulla. Syyrian ja Irakin konfliktin aikana suojelupoliisi tunnisti yli 80 konfliktialueelle matkustanutta henkilöä, mutta todellinen lukumäärä oli todennäköisesti suurempi.

Suomeen on palannut takaisin parikymmentä henkilöä ja konfliktin aikana on saanut surmansa arviolta 20 Suomesta lähtenyttä vierastaistelijaa.

Valtaosa jihadistisessa toiminnassa mukana olevista on edelleen miehiä. Naisten lisääntyneestä kiinnostuksesta ja osallistumisesta jihadistiseen liikehdintään on kuitenkin viitteitä myös Suomessa. Selvimmin tämä on havaittavissa Syyriaan ja Irakiin lähteneiden kohdalla.

Turun isku ainoa jihadistinen isku Suomessa

Toistaiseksi ainoa Suomessa tapahtunut jihadistinen isku on Turun puukotusisku elokuussa 2017. Iskun tekijällä ei tiettävästi ollut juurikaan yhteyksiä jihadistisesta toiminnasta kiinnostuneiden verkostoihin Suomessa.

Turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomeen vuosina 2015-2016 lisäsi sellaisten henkilöiden määrää, joilla on yhteyksiä jihadistiseen toimintaan. Tutkijoiden mukaan julkisten lähteiden pohjalta on kuitenkin vaikeaa arvioida tarkemmin, miten se on vaikuttanut Suomen tilanteeseen.

Vaikka viime vuosina on nähty aiempaa laajempaa verkostoitumista jihadistisesta ajattelusta ja toiminnasta kiinnostuneiden keskuudessa, jihadistinen toiminta on Suomessa edelleen enimmäkseen hajanaista eikä kovin organisoitunutta.

Jihadistinen verkkoviestintä on Suomessa vähäistä

Myös Suomeen liittyvä jihadistinen verkkoviestintä lisääntyi 2010-luvulla ja vuosikymmenen puolivälissä sitä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Suomalaisia esiintyi Isisin aineistoissa, ja Suomessa asuneet henkilöt tuottivat ja levittivät jihadistista aineistoa myös suomeksi.

Tutkijoiden mukaan kyse on Suomeen liittyvän jihadistisen liikehdinnän yleisestä kehittymisestä. Suomeen liittyvän viestinnän määrä oli edelleen kansainvälisesti katsoen verrattain vähäinen.

Nyt julkaistu tutkimus käsittelee Suomeen liittyvää jihadistista verkkoviestintää vuosina 2014-2018. Tarkastelu keskittyy tänä ajanjaksona avoimesti verkossa saatavilla olleeseen jihadistiseen aineistoon. Avoimen jihadistisen verkkoviestinnän määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana, kun teknologiayritykset ovat alkaneet aktiivisesti poistaa väkivaltaan kehottavaa tai sitä ylistävää verkkoaineistoa.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tutkimuksessa käsitelty aineisto ei ole enää saatavilla verkossa.

Avoimen verkkoviestinnän vaikeuduttua jihadistinen verkkoviestintä on siirtynyt suljetuille ja salatuille kanaville. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin merkkejä siitä, että myös Suomeen liittyvän jihadistisen aineiston jakamista ja siihen liittyvää vuorovaikutusta on tapahtunut ja saattaa edelleen tapahtua näillä suljetuilla ja salatuilla kanavilla.

Jihadistisen verkkoviestinnän vaikutus Suomeen ei rajoitu Suomi-sidonnaiseen aineistoon. Verkkoviestintää tuotetaan lukemattomilla eri kielillä, ja sitä kulutetaan usein muillakin kielillä kuin pelkästään omalla äidinkielellä. Jihadistisen verkkoviestinnän tuottajat ja kuluttajat eivät ole useinkaan samasta maasta, vaan ovat osa kansainvälistä liikehdintää ja yhteisöä.