Rinne aamun jymyuutisesta: Vähän huolestuttaa, että muutama viikko ennen vaaleja erotaan – poliittinen valmistelu EU-puheenjohtajakaudelle jää sivuun

Anita Simola

Suomi heräsi perjantaipäivään, jossa kovan onnen sote-uudistus kaatuu ja hallitus jättää eronpyynnön.

Mitä ajattelee aamun tapahtumista gallup-mittausten kärjessä kyntävä sdp ja sen puheenjohtaja Antti Rinne?

– Valitettavasti hallitukselle on käynyt näin, kun se on härkäpäisesti tuonut eduskuntaan perustuslain vastaisia esityksiä, joita ei ole korjattu valiokunnan edellyttämällä tavalla koskien niin maakunta- kuin valinnanvapauden markkinamallia. Näin on tapahtunut useaan otteeseen. Tämä on perussyy sille, miksi hallitus on nyt tässä tilanteessa, Rinne toteaa Lännen Medialle.

Rinne pitää hiukan outoa hallituksen ratkaisua.

– Vaaleihin on aikaa muuttama viikko ja sitten päätetäänkin erota. Vähän huolestuttaa se, että hallituksen pitäisi tehdä poliittista valmistelua, kun Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa heinäkuussa. Hallitus on ottamassa itse itseltään poliittisen vallan ja vastuun pois siirtymällä toimitusministeriöksi.

Hän sanookin, että on mielenkiintoista nähdä, mikä on tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanta asiaan.

Millainen on sdp:n sote-malli?

– Meidän näkökulmasta on tärkeää, että ratkaisemme ne sote-palvelujen ongelmat, jotka ovat tiedossa. Perusterveydenhuollon saatavuus ja sosiaalipalvelut vaativat rahaa, henkilöresursseja, osaavaa henkilökuntaa ja entistä parempaa johtamista. Sosiaalipalvelujen puolella vanhusten hoito ja lastensuojelu on saatava toimiviksi.

Jotta näihin päästään, se tarkoittaa palveluissa isompia kokonaisuuksia.

– Jos olemme mukana tekemässä hallitusohjelmaa, niin sotea on vietävä eteenpäin parlamentaarisella valmistelulla annettujen suuntaviivojen jälkeen. On päästävä eroon siitä, että joka vaalikausi kuviot vaihtuvat. Suomeen on saatava sotesta yli vaalikausien kestävä ratkaisu.

Rinne korostaa, että hyvin toimivia osia ei saa rikkoa.

– Meillä on hyvin toimiva erikoissairaanhoito. Minulla on siitä viime viikoilta paljon hyviä henkilökohtaisia kokemuksia, hän jatkaa viitaten omaan sairausjaksoonsa ja kuntoutukseen.

Myös Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho yllättyi eronpyynnöstä tässä vaiheessa.

– Oikea ratkaisu, mutta 1,5 vuotta liian myöhään, Halla-aho totesi televisiohaastattelussa.