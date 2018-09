SAK:n Eloranta: Tiedämme kyllä, mitä tehdään ja milloin. Jokainen jäsenliitto valmistelee työpaikkatason toimenpiteitä ja informoi niistä itse.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi maanantaina kokoontuneessa SAK:n hallituksessa käydyn laajaa keskustelua irtisanomissuojan heikentämisestä.

Kirsi Turkki

Helsinki

Jo kuusi ammattiliittoa on ilmoittanut aloittavansa työtaistelutoimet, jos hallitus ei vetäydy suunnittelemastaan irtisanomissuojan heikentämisestä. Työtaisteluaikeistaan ovat kertoneet Teollisuusliitto, Tehy, OAJ, JHL, Pro ja Talentia.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi, että SAK:n hallituksessa käytiin pitkä ja laajaa keskustelu irtisanomissuojan heikentämisestä.

– Emme ymmärrä, miksi tämä pitää tehdä. Työllisyysvaikutuksia ei ole ja tilanne johtaa työmarkkinahäiriöihin. Meidän vaatimus on edelleen se, että lakia ei pidä viedä eteenpäin , vaan valmistelu on keskeytettävä.

Elorannan mukaan kaikki liitot ovat tavalla tai toisella mukana työtaistelutoimien valmistelussa. Erilaisia työpaikkakohtaisia toimenpiteitä on järjestelyssä tai pohdinnassa.

Liitot informoivat itse toimista sitten, kun aika on.

Mitään aikarajoja Elorannan mukaan ei ole, koska hallituksen esitystä ei ole vielä käytettävissä. On mahdollista, että työtaistelutoimia nähdään jo ennen kuin hallituksen esitys valmistuu

Pienten yritysten työntekijät heikompaan asemaan

Hallitus valmistelee lakiesitystä, joka heikentäisi irtisanomisen kriteerejä alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Hallituksen linjauksen mukaan irtisanomisperuste voisi olla henkilöperusteinen.

Irtisanomisperusteiksi kävisi jatkossa lakiehdotuksen mukaan muun muassa työvelvoitteiden laiminlyönti, työaikojen noudattamatta jättäminen tai työnantajan ohjeiden vastainen toiminta. Yksi lakiehdotuksessa esitetyistä irtisanomisen perusteista on työntekijän epäasiallinen käyttäytyminen. Asiaton käyttäytyminen voi kohdistua työnantajaan, kollegoihin tai asiakkaisiin.

Eloranta sanoo, että esitys asettaisi pienten yritysten työntekijät heikompaan asemaan ja hanke on myös yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen

Ay-puolella oli selvästi odotettu, että hallitus kävisi irtisanomissuojaa koskevasta muutosesityksestä keskustelua viime viikon budjettiriihessä, mutta näin ei käynyt.

STTK:n hallitus käsittelee asiaa viikon kuluttua

Myös toimihenkilöitä edustavan STTK:n työvaliokunta kävi maanantaiaamun kokouksessaan keskustelun hallituksen hankkeesta heikentää irtisanomissuojaa.

– Vastustamme hanketta ja pyrimme siihen, ettei se etene, mutta liitot tekevät itsenäisesti ratkaisujaan työtaistelutoimista, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kertoo.

STTK:n hallitus käsittelee asiaa viikon kuluttua maanantaina olevassa kokouksessaan. STTK:n liitoista suurimmat, Pro ja Tehy ovat jo kertoneet valmistautuvansa työtaistelutoimiin.

Sipilä: Hallitus pitää kiinni esityksestään

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi lauantaina Ylen TV 1:n ykkösaamussa, että hallitus pitää kiinni esityksestään heikentää irtisanomissuojaa pienissä, alle 20 hengen yrityksissä.

Sipilän mukaan lausuntokierrokselta palanneen esityksen saama palaute otetaan huomioon, mutta hallitus jatkaa lakiesityksen valmistelua.

– Esityksen lähtökohtana on, että näiden kaikkein pienimpien yritysten työllistämisen kynnystä saadaan madallettua. Henkilöriski yrityksissä, joissa on vain muutaman hengen työyhteisö, on se yrityksen suurin riski ja sitä tällä esityksellä pyritään pienentämään, ei tietenkään heikentämään yleisesti palkansaajien irtisanomissuojaa.

– Meidän pitää uskaltaa jatkaa niitä toimia, jotka madaltavat ihmisten palkkaamisen kynnystä ja nostavat työllisyysastetta, sanoi Sipilä Ykkösaamussa.

Asiantuntijat: Vaikutus epäselvä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi asiantuntijalausunnot lakimuutosta varten sekä Palkansaajien tutkimuslaitokselta PT:ltä että Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta Etlalta.

Molempien lausuntojen perusteella irtisanomissuojan alentamisen vaikutukset ovat epäselvät. Lausunnot perustuvat tutkimuksiin, joissa on selvitetty irtisanomissuojan muutoksia muissa Euroopan maissa.

Työllisyyden nettovaikutus on molempien tutkimusten mukaan epäselvä, koska irtisanomissuojan alentaminen on sekä lisännyt irtisanomisia että rekrytointeja.

Lakiesitys on tarkoitus tuoda eduskuntaan marraskuussa.

Lakiesitystä hallituksessa käsittelee kilpailukykyministerien työryhmä eli työministeri Jari Lindström (sin.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja sisäministeri Kai Mykkänen (kok.). Kiistelty esitys päätyy epäilemättä myös trion pöydälle, etenkin, kun selvä konflikti on nyt näköpiirissä.

Hallitus perui heinäkuussa toisen osan suunnitellusta uudistuksesta.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan työnantaja olisi saanut tehdä vähintään 3 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä.