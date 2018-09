Salon Halikossa kynttilätehdas ilmiliekeissä – ihmisiä evakuoidaan myrkyllisen savun takia

STT

Salo

Salon Halikossa palaa Kynttilä-Tuotteen tehdas ja myrkyllisen erittäin runsaan savun muodostuksen takia alueen asukkaita evakuoidaan. Päivystävä päällikkö Mika Kontio ei osannut sanoa, kuinka moni ihminen evakuoidaan, mutta alueella asuu useampi tuhat ihmistä.

Tehdas oli hieman ennen kuutta aamulla edelleen ilmiliekeissä ja tehtaan tuotanto- ja toimistotilat ovat tuhoutuneet täysin. Pelastuslaitos yrittää estää palon leviämisen varastorakennukseen, jossa on valmiita kynttilöitä.

Pelastuslaitokselta arvioidaan, että rakennus on noin 3 000 neliömetriä, ja siitä on tuhoutunut noin 2 000 neliömetriä. Palon sammuttaminen on haasteellista.

– Tehtävä on kova, sillä tuotannon puolella palaa noin 3 000 litraa parafiinia tällä hetkellä. Palo on erittäin voimakas ja levittää runsaasti savua ympäristöön, Kontio sanoo.

Hieman ennen kello kuutta aamulla paloa oli sammuttamassa 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Yksiköitä oli paikalla ympäri Varsinais-Suomea ja lisää oli tulossa paikalle.

Pelastuslaitos kehottaa välttämään alueella liikkumista.

Tehtaassa ei ollut yön aikana henkilökuntaa, eikä palossa ole tullut henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Kailinniituntien palosta aamulla kello 4.20.

Liikennevirasto tiedottaa, että Salon ja Turun välillä kulkeva tie 110 on suljettu Halikon ja Rikalan kiertoliittymän väliseltä osuudelta. Paikalla on liikenteenohjaus.