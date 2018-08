Sdp väläyttää välikysymystä Soinin aborttikannanotoista

Aki Taponen

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (vas.) kertoi välikysymyksen mahdollisuudesta Lohjalla vierellään puheenjohtaja Antti Rinne.

Aki Taponen

Lohja

Sdp kutsuu eduskunnan istuntokauden alussa oppositiopuolueet koolle neuvottelemaan välikysymyksen jättämisestä ulkoministeri Timo Soinin (sin.)aborttikannanotoista.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin (sd.) mukaan Soini on nyt kahdesti esittänyt asiasta Suomen ulkopolitiikan linjan vastaisia näkemyksiä.

– Suomi on viime vuosia edistänyt aktiivisesti naisten ja tyttöjen asemaa, lisääntymisterveyttä ja oikeuksia. Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin sitoumuksiin ja julistuksiin asiassa.

Viimeisin kohu syntyi Timo Soinin blogista, jossa hän tuoreeltaan iloitsi siitä, että Argentiina torjui lakiesityksen abortin saannin helpottamisesta.

– Lisäksi Soini vastustaa naisten oikeuksien parantamista. Naisen oikeus päättää omasta kehostaan, lasten lukumäärästä ja niiden saamisen ajankohdasta on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, Lindtman muistutti.

Kyse ei enää vain Soinista

Lindtmanin mukaan kyse ei ole enää ainoastaan Soinista henkilönä.

– Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanta on se, että Soini on ulkoministerinä toiminut yhteisesti sovitun linjan mukaisesti.

– Tasa-arvoministeri totesi, että olisi hyvä, että hallituksessa asiasta käytäisiin keskustelua. Pääministeri totesi, että tätä keskustelua on käyty.

– Mutta kun mitään johtopäätöksiä tästä ei ole kuultu, niin tässä ei ole enää kysymys ainoastaan Timo Soinista tai hänen vakaumuksestaan, vaan hänen toiminnastaan ulkoministerinä.

”Pääministeri pessyt kätensä”

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) muisteli, kuinka Soini toukokuussa kirjoitti blogiinsa osallistuneensa Kanadassa abortin vastaiseen tilaisuuteen.

– Hän totesi tehneensä sen yksityishenkilönä. Mutta on esitetty paljon näkemyksiä, ettei ministeri voi yksityishenkilönä edustaa tällaisessa tilaisuudessa.

– Nyt Soini kehui Argentiinaa hienoksi maaksi, koska siellä ei laillistettu aborttia.

Pääministeri Juha Sipilä on Ojala-Niemelän mukaan pessyt kätensä asiassa toteamalla, että tämä ei edusta hallituksen kantaa.

– Sdp:n mielestä se ei riitä, koska kysymys on laajemmin naisten oikeuksista. Niiden puolesta Suomessa on aikoinaan taisteltu ja monessa muussa maassa sama taistelu on nyt käynnissä.

Ojala-Niemelän mukaan on vaarana, että muut maat voivat tarkastella Soinin kannanottoja Suomen virallisena kantana.

– Kuinka kauan hallituskumppanit sietävät tätä Soinin sooloilua ja voiko tätä Soinin yksinajattelua harjoittaa ilman seuraamuksia, hän kysyi.

Asiasta tuli hallituskysymys

Puheenjohtaja Antti Rinteen (sd.) mukaan asiasta tuli hallituskysymys viimeistään maanantaina, kun valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei ollut valmis menemään sen pitemmälle todettuaan, ettei pidä Soinin puheita asianmukaisina.

Rinne ei ottanut kantaa siihen, tekeekö sdp tarvittaessa välikysymyksen itse ilman muiden oppositiopuolueiden tukea.

– Täytyy arvioida, millainen joukko lähtee mukaan.

Lindtmanin mukaan opposition neuvotteluihin kutsutaan pelisääntöjen mukaan myös kristillisdemokraatit, vaikka se on tukenut Soinia asiassa.