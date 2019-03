Sdp:n etumatka kokoomukseen nähden kasvoi hieman

Sdp:n on säilyttänyt suosionsa gallup-kyselyiden ykkösenä.

Minna Akimo

Sdp:n kannatus kintereillä tulevaan kokoomuksen nähden on kasvanut hieman.

Helsingin Sanomien tuoreimman gallup-kyselyn mukaan sdp:n etumatka kasvoi helmikuun aikana 2,2 prosenttiyksiköstä 2,9 prosenttiyksikköön.

Mikäli vaalit pidettäisiin nyt, sdp keräisi 21 prosentin ja kokoomus 18,1 prosentin äänisaaliin.

Demarit ovat pysyneet gallup-kyselyjen ykkösenä viime vuoden alkupuolelta saakka.

Helsingin Sanomien gallup-kysely on tehty 18.2.-15.3. aikana. Viimeisen viikon haastattelu on tehty sen jälkeen kun pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi perjantaina 8. maaliskuuta. Kyselyyn on haastateltu puhelimitse 2 490 ihmistä.

Keskusta edelleen kolmantena

Keskusta on edelleen kolmanneksi suosituin puolue, vaikka sen kannatus heikkeni aavistuksen helmikuun 14,7 prosentista 14,3 prosenttiin.

Neljänneksi suosituin puolue on vihreät 14 prosentin kannatuksella ja sen jälkeen tulee perussuomalaiset 11,1 prosentin kannatuksella.

Vasemmistoliiton kannatus tuoreimmassa kyselyssä on 8,9 prosenttia.

Eduskuntavaalit käydään 14. huhtikuuta.