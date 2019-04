Sdp:n kannatus tippui alle 20 prosentin – Perussuomalaiset jatkaa kiriään ja ohitti vihreät Alma Median tuoreessa gallupissa

Antti Rinteen johtama sdp on edelleen gallupjohdossa, mutta ero toisena olevaan kokoomukseen pienenee.

Hannu Toivonen

Sdp:n jatkaa gallupjohdossa 19,6 prosentin kannatuksella, mutta sen kannatusta putoaa pitkästä aikaa alle 20 prosentin. Sdp:n kannatus putoaa 1,7 prosenttiyksiköllä verrattuna helmikuun kyselyyn.

– Olen tyytyväinen, että sdp on ykkösenä ja ero seuraavaan puolueeseen on selvä, sanoo sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne Alma Median lehdissä.

Alma Median tuoreessa puoluegallupissa kannatustaan kohentaa eniten Perussuomalaiset, joka nousee vihreiden ohi neljänneksi suosituimmaksi puolueeksi 13,4 prosenttiyksikön kannatuksella.

Sen kannatus nousee 2,2 prosenttiyksikköä verrattuna Alma Median helmikuussa toteuttamaan mielipidemittaukseen. Perussuomalaisten noususta kertoo se, että tammikuun kyselyssä puolue mittautti 9,9 prosenttiyksikön kannatuksen.

Sdp:n ohella myös kokoomuksen kannatus on laskusuhdanteessa. Tämän hetken tilanteen mukaan 17 prosenttia äänioikeutetuista äänestäisi kokoomusta. Laskua edelliseen helmikuun gallupiin verrattuna kokoomuksella on 1,1 prosenttiyksikköä.

– Se, mikä on oleellista, on se, että ero Antin joukkueeseen on pienentynyt. Jos muistelen Iltalehden neljän vuoden takaista gallupia, niin me otimme kaksi prosenttiyksikköä lisää vaaleissa. Silloin olemme jo tosi lähellä. Tämä voi olla pienestä kiinni, kertoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Alma Median lehdissä.

Tammikuun Alma Median puoluegallupissa kokoomuksen kannatus oli 19,7 prosenttiyksikköä.

Sdp:n etumatka kokoomukseen vajaa viikko ennen vaaleja on 2,6 prosenttiyksikköä.

Gallupin kolmossijan pitää keskusta, jonka kannatus nousee 0,6 prosenttiyksikköä 14,7 prosenttiin.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannatuksessa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Molemmat nostavat kannatustaan 0,1 prosenttiyksiköllä.

Kristillisdemokraatit keräävät gallupissa 4,1 prosentin kannatuksen, rkp 3,9:n ja siniset 2,0 prosentin kannatuksen.

Eroja gallupeissa

Ylen maaliskuun lopulla julkaisemassa puoluegallupissa sdp:tä kannatti 20,1 prosenttia suomalaisista. Ylen gallupin toisena oli kokoomus (15,8 %) ja kolmantena Perussuomalaiset (15,1 %).

Alma Median ja Helsingin Sanomien gallupeissa kokoomus saa Uuden Suomen mukaan hieman paremman ja Perussuomalaiset vähän heikomman kannatuksen kuin Ylen mielipidetiedusteluissa. Ero on ollut noin kaksi prosenttiyksikköä.

Alma Median mittauksen tekee Tietoykkönen, Ylen puoluegallupin Taloustutkimus ja HS:n gallupin Kantar TNS.

Syytä systemaattiselle erolle ei ole löytynyt.

Alma Median mielipidemittauksen virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa, ja tutkimus ajoittuu 25.3.–3.4.2019. Kyselyyn vastasi 1 201 henkilöä.