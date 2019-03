Sdp:n Oulun piiri nostaa maksuttoman toisen asteen vaalitavoitteekseen

Marjukka Väisänen / arkisto

Sdp:n kajaanilaiset ehdokkaat Raimo Piirainen ja Tiina Heikkinen avasivat vaalikampanjan kansanedustaja Antti Lindtmanin vauhdittamana helmikuun alkupuolella.

Sdp:n Oulun piiri on saanut ehdokaslistansa valmiiksi. Puolue lähtee Oulun vaalipiiristä eduskuntavaaleihin täydellä 18 ehdokkaan listalla.

Vaaliohjelmassaan piiri nostaa tavoitteekseen muun muassa toisen asteen maksuttomuuden toteutumisen. Aluepoliittisesti Oulun piirin sosialidemokraatit painottavat toimivia kulkuyhteyksiä, julkista sairaalatoimintaa, toimeentuloa ja koulutusta sekä luontoarvoja.

Oulun piirin demariehdokkaiden keski-ikä on 44 vuotta. Joukossa on kahdeksan naista ja kymmenen miestä. Nuorin ehdokkaista on 21-vuotias Jere Laava. Kainuusta ehdolla on kaksi henkilöä: kajaanilaiset Tiina Heikkinen ja Raimo Piirainen.