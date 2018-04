Seksuaalisesta ahdistelusta tehdyt ilmoitukset poliisille ovat nytkähtäneet kasvuun Metoo-kampanjan alettua: Ihan varmasti se rohkaisee

Seksuaalinen ahdistelu kattaa rikoslaissa seksuaalisesti loukkaavan koskettelun. Kuvituskuva.

Markku Uhari

Poliisille tehdyt ilmoitusmäärät seksuaalisesta ahdistelusta ovat nousseet vuodentakaisesta noin viidenneksellä sen jälkeen, kun #metoo-kampanja käynnistyi.

Lännen Media pyysi Poliisihallituksen tilastopalvelusta kuukausittaiset tilastot seksuaalisesta ahdistelusta vuodesta 2016 alkaen.

Seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin poliisille lokakuusta 2017 helmikuun 2018 loppuun yhteensä 193 ilmoitusta. Vuotta aiemmin, lokakuun 2016 ja helmikuun 2017 välillä ahdistelusta tehtiin poliisille 161 ilmoitusta. Eroa ilmoitusmäärissä on 32, mutta kuukausikohtaiset heittelyt ovat suuria.

Vuonna 2016 seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin kaikkiaan enemmän ilmoituksia poliisille kuin vuotta myöhemmin.



Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg



arvioi, että kampanjan mukanaan tuoma avoin keskustelu seksuaalisesti häiritsevästä käytöksestä on voinut vaikuttaa ahdisteluilmoitusten määriin.

– Ihan varmasti se rohkaisee myös siihen, että tehdään rikosilmoituksia, toteaa Åberg.

Koska kyseessä on asianomistajarikos, täytyy myös ahdistelun kohteeksi joutuneen itse haluta viedä asiaa eteenpäin.

– Siihen aina vaikuttaa yksilön motivaatio.

Åbergin mukaan seksuaalinen ahdistelu on muiden seksuaalirikosten tavoin vahvasti piilorikollisuutta. #Metoo-kampanja ei kuitenkaan ole toistaiseksi näkynyt Rikosuhripäivystyksessä.

Ensimmäinen Weinstein-paljastus lokakuussa

Vertailujakso aloitettiin lokakuusta 2017, koska tuolloin The New York Times -sanomalehti julkaisi ensimmäisen jutun elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalisen häirinnän tapauksista.

Samassa kuussa näyttelijä Alyssa Milano lähetti ensimmäisen ”Me too” -twiitin, jonka kannustamana varsinkin naiset eri puolella maailmaa alkoivat jakaa kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”fi”><p lang=”en” dir=”ltr”>If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. <a href=”https://t.co/k2oeCiUf9n”>pic.twitter.com/k2oeCiUf9n</a></p>— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) <a href=”https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976?ref_src=twsrc%5Etfw”>15. lokakuuta 2017</a></blockquote>

Syntyi liike, joka tunnetaan sosiaalisen median aihetunnisteestaan #metoo.

Kampanjan alettua Suomessakin on kuitenkin noussut julkisuuteen useita häirintätapauksia, ja häiritsevään käytökseen on alettu puuttua entistä hanakammin.

Käsittää vain loukkaavan koskettelun

Seksuaalisen ahdistelun ilmoitusmäärät ovat vain yksi mittari häirintätapauksille. Rikosnimike pitää kriminalisoitavana ainoastaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavan koskettelun, ja nimike lisättiin rikoslakiin 2014.

Silloinen hallitus esitti alun perin rikosnimikkeeksi seksuaalista häirintää, ja nimeke olisi pitänyt sisällään myös muut teot kuin koskettelun. Vuonna 2014 eduskunta kuitenkin rajasi vain koskettelun määrittelyn piiriin ja muutti nimikkeen seksuaaliseksi ahdisteluksi.

Åberg arvioi, että seksuaalinen ahdistelu on rikosnimikkeenä ollut aiemmin heikosti tunnettu, ja myös tähän on #metoo-kampanja tuonut muutosta.

– Pieni nousu heijastelee sitä, että tietoisuus lisääntyy ja otetaan selkeämmin kantaa seksuaalista ahdistelua kohtaan, hän toteaa.