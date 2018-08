Sillanpäälle vaaditaan vankeutta

Jari Sillanpää

STT, TUULI OIKARINEN, OLLI-PEKKA PAAJANEN

Helsinki

Syyttäjä vaatii kahdesta huumausainerikoksesta syytetylle viihdetaiteilija Jari Sillanpäälle vankeutta, joka voidaan tuomita myös ehdollisena.

Sillanpää myönsi tänään oikeudessa pitäneensä hallussaan ja levittäneensä metamfetamiinia. Hän myönsi hankkineensa yhteensä 118 grammaa kristallina tunnettua ainetta 35:llä eri kerralla vuosina 2014-18.

Sillanpää on käyttänyt huumausainetta itse ja tarjonnut ystävilleen. Sillanpään asianajajan Riitta Leppiniemen mukaan huumeiden määrän arvioon on päädytty Sillanpään ja huumeiden myyjän välillä lähetettyjen viestien pohjalta sillä perusteella, että kaikki ostokerrat toteutuisivat. Leppiniemen mukaan Sillanpää on myöntänyt tämän mahdolliseksi ja siksi myöntää syytteen oikeaksi.

Sillanpäätä syytetään kahdesta huumausainerikoksesta.

Hän myönsi myös hankkineensa Thaimaassa 10 grammaa kristallia omaan käyttöön alkuvuonna. Sillanpää jäi kiinni lentokentällä, kun hän palasi matkalta. Sillanpään matkalaukusta löytyi Thaimaasta Suomeen palatessa puoli grammaa kristallia. Hänen asianajajansa Riitta Leppiniemi kertoi, ettei Sillanpää tiedä, miten aine on sinne joutunut. Mitään salakuljetustarkoitusta Sillanpäällä ei avustajan mukaan ollut.

Mediasirkus vastassa

Kun siististi pukeutunut Sillanpää saapui tänä aamuna Helsingin käräjäoikeuteen, häntä oli jo ovella vastassa suuri joukko kuvaajia ja toimittajia.Turvatarkastuksessa ruumiintarkastukseen joutunut Sillanpää totesi leveästi hymyillen kuvaajille olevansa ihan kuin Hollywoodissa.

Hieman yhdeksän jälkeen alkaneessa oikeudenistunnossa on paikalla paljon median edustajia, joille Sillanpää totesi ennen oikeudenkäynnin alkua aikovansa ottaa tämänkin kokemuksen vastaan avoimin mielin ja hoitaa itseään nyt kaikin keinoin.

– Tämä on nyt yksi etappi, ja se pitää mennä läpi. Hoidan itseäni nyt kaikin keinoin, otan apua sieltä mistä sitä saan. Perinteiseen päihdekatkaisuun ei ole tarvetta, koska en käytä, Sillanpää sanoi medialle.

Hän kertoi myöhemmin oikeuden tauolla, ettei ole käyttänyt huumeita neljään kuukauteen. Hän ei kuitenkaan halunnut luvata, ettei tule koskaan niitä käyttämään.

Sillanpää kertoi nauttineensa kesästä ja keikkailusta ja ottavansa oikeuskäsittelyn vastaan kokemuksena. Hänen mukaansa negatiivista palautetta yleisöltä ei oikeastaan ole tullut, mitä nyt laivalla joku on huudellut jotain.

– Pikkasen jännittää, mutta avoimin mielin otan tämänkin kokemuksen vastaan. Tämähän on jo tavallaan läpi menty asia, Sillanpää sanoi.

Hän kertoi myös, että häntä ei aiota kuulla tänään oikeudessa.

Paikalla myös muita syytettyjä

Sillanpään lisäksi jutussa on syytteessä 11 muutakin henkilöä, joista yhtä epäillään huumeiden maahantuonnista ja muita Sillanpään tavoin ostamisesta. Useat syytetyistä olivat vetäneet hupun päänsä peitoksi oikeuskäsittelyn aluksi, kun kuvaajat päästettiin saliin. Jutun pääsyytettynä on maahantuojaksi epäilty mies. Mies on syyttäjän mukaan tuonut kristallia Amsterdamista ja Bangkokista ja myynyt niitä eteenpäin muun muassa Sillanpäälle. Miestä syytetään törkeistä huumausainerikoksista. Syyttäjän mukaan mies sai rikoshyötyä yli 100 000 euroa.

Sillanpää on tuomittu huumerikoksesta aiemminkin. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Sillanpään tammikuussa 50 päiväsakkoon rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta. Sillanpään tuloilla sakkosumma oli lähes 24 000 euroa. Oikeus totesi, että Sillanpää käytti metamfetamiinia ja ajoi huumeen vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime syyskuussa.

Uusien huume-epäilyjen tultua ilmi maaliskuussa joitakin Sillanpään keikkoja peruttiin. Kesällä Sillanpää on kuitenkin keikkaillut aktiivisesti, ja keikkakalenterissa on seuraava merkintä perjantailla Iskelmäkesä-festareilla Joensuussa.

Sillanpää tunnetaan muun muassa tangokuninkaana, Suomen euroviisuedustajana ja Vain elämää -sarjan tähtenä.

Edit kello 11.00. Lisätty tieto syyttäjän vaatimuksesta.