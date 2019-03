Sipilä antoi kyytiä sdp:n Rinteen verokannoille: Älä, Antti hyvä, kiristä yrittäjien verotusta, silloin työllisyysaste tipahtaa

Akavan ja Päätoimittajien yhdistyksen järjestämässä vaalipaneelissa keskustelivat keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ja sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Aki Taponen, Kirsi Turkki

Helsinki

Akavan ja Päätoimittajien yhdistyksen järjestämässä vaalipaneelissa puoluejohtajien välille syntyi eroja veroratkaisuissa ja tutkimukseen käytettävistä määrärahoissa. Vaalikeskustelu järjestettiin tänään Helsingissä.

Kokoomus keventäisi ansiotulojen verotusta miljardilla eurolla kautta linjan eläkeläiset mukaan lukien. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa sijaistanut varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen korosti, että tuloverojen keventäminen kannustaisi työn tekemiseen. Orpo oli pois paneelista flunssan takia.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi suhtautuvansa kysymysmerkillä kokoomuksen miljardilupaukseen verojen keventämisestä. Haavisto muistutti, että miljardi tarvittaisiin ennen kaikkea koulutukseen.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä haluaa jatkaa myös ensi kaudella maltillista työn verojen keventämistä. Sipilä painotti, että kevennysten on koskettava myös eläkeläisiä. Sipilä laittaisi lisää veroja muun muassa alkoholille ja muoville.

Rinteen mukaan sdp haluaa keventää pieni- ja keskituloisten ansiotulojen verotusta, mutta myös tilkitä verojärjestelmän aukkoja.

– Vähän painotuseroja on.

Rinne kertoi, että sdp keräisi ulkomaalaisten suursijoittajien pörssituloista noin 400 miljoonaa euroa ja listaamattomilta yrityksiltä noin 250 miljoonaa euroa. Lisää verotuloja tarvitaan hyvinvointivaltion kehittämiseen.

Sipilä haastoi vahvasti Rinteen ajatukset listaamattomien yritysten verotuksen kiristämisestä.

– Älä, Antti hyvä, kiristä yrittäjien verotusta, silloin työllisyysaste tipahtaa. Osinkoverotus on yksi kannustavimmista asioista listaamattomille yrityksille.

– Älä sinä riko koulutuslupausta, Rinne vastasi Sipilälle.

– Älä sinä sössi taloutta siihen kuntoon, että joudutaan rikkomaan kaikki lupaukset, Sipilä murjoi.

Asumisen juurisyihin puututtava

Vaalipaneelissa nostettiin esiin Suomessa voimakkaasti kasvaneet asumistuet. Yleisen asumistuen menot ovat jo noin 1,3 miljardia euroa

Kaikkien puolueiden edustajat olivat sitä mieltä, että ratkaisu löytyy vain puuttumalla juurisyihin. Suomeen on saatava kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

– Valtion talouden näkökulmasta tämä on keskeinen kysymys, Sipilä muistutti.

Rinteen mukaan asumistukien kasvu kertoo myös köyhyydestä ja liittyy vuokra-asumisen hintaan.

Grahn-Laasonen halusi nosta seuraavan hallituksen ytimeen kaupunkipolitiikan.

Tutkimusmäärärahoista kiistaa

Pekka Haavisto otti puheeksi tutkijan, jonka tutkimusmäärärahat on viety eikä hän voi Suomessa jatkaa omaa huippualansa tutkimusta.

Sipilä komensi, että älä Pekka vahvista sitä käsitystä, että tutkijat pakenevat Suomesta, koska tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahat (TKI) on pienennetty.

– Se ei pidä paikkaansa.

Sipilän mukaan tutkijat eivät pakene Suomesta leikkausten takia, vaan ehkä ongelmana on ilmapiiri.

– Ei saisi ruokkia sitä, että annetaan väärää tietoa, Sipillä vetosi.

Antti Rinne sanoi, ettei Sipilän kannata puhua mustaa valkoiseksi.

– Tosiasia on, että tuhansia ihmisiä on yliopistoista menettänyt työpaikkansa sen takia, että sieltä on leikattu. Myös innovaatiotoimintaan liittyvää rahaa on leikattu, Rinne sanoi.

Hän kertoi törmänneensä tutkijaryhmien vetäjiin, jotka eivät ehdi tehdä mitään muuta kuin hankkia rahoitusta.

Sanni Grahn-Laasonen korosti, että tämän hallituksen aikana Suomi nostettiin taantumasta.

– Nyt kun talous- ja työllisyyskehitys on ollut hyvää, viimeisimpinä päätöksinä tutkimus- ja innovaatiobudjettia kasvatettiin 112 miljoonalla eurolla.

Hänen mukaansa tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tki-budjetti kokonaisuudessaan olisi 4 prosenttia bkt:stä.

Poliitikot kysyivät medialta

Vaalitentin aluksi poliitikot saivat esittää kysymyksiä päätoimittajille. Sipilä oli huolestunut demokratian tilasta, kun vaalikentillä käydään ehdokkaiden kimppuun. Hän kyseli viime päivien tapahtumista median roolin perään.

– Tapahtumat on kaikissa medioissa tuomittu. Poliitikot tekevät kovaa työtä kovassa paineessa. Opetellaan tuntemaan paremmin toisiamme, siinä voisi olla avaimet, Avun päätoimittaja Marja Aarnipuro vastasi.

– Voisiko enemmän kuvata millaisessa maailmassa ollaan ja miten Suomen tekemiset siellä vaikuttavat, Pekka Haavisto kysyi medialta.

Ylen julkaisupäällikkö Petri Jauhiainen arveli, että tenttejä olisi hyvä teemoittaa.

Sanni Grahn-Laasonen kyseli, millaista roolia mediatalot voisivat ottaa elinikäisestä oppimisesta.

– Tarvitsemme koko ajan uusia taitoja. Nykyinen koulutusjärjestelmä tuottaa huonosti kykyjä, joita nykymedia tarvitsee, vastasi Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen.