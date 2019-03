Sirkka-Liisa Anttila: Ilmastokeskustelu vaatii tolkkua – Käynnissä on kilpalaulanta siitä, kuka ampuu Suomea eniten jalkaan

Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila perää tolkkua ilmastokeskusteluun.

Minna Akimo

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) vaatii tolkkua ilmastokeskusteluun. Hänen mukaansa ilmastokeskustelua riivaa ”yhden totuuden ylivalta”.

– Jos et ole samaa mieltä tiettyjen poliittisten piirien ja heidän taustavoimiensa kanssa, olet ilmastovastainen epäihminen, Anttila sanoo tiedotteessaan.

Anttila epäilee, että monet tavalliset suomalaiset ovat tympääntyneet koko ilmastokeskusteluun, jossa pätee ”kilpalaulanta”.

– Käynnissä on erikoinen kilpalaulanta siitä, kuka ilmastonmuutoksen hillitsemisen nimissä ampuu Suomea eniten jalkaan, kuka eniten kieltää kaiken ja kuka eniten vie elämisen edellytyksiä koko maasta.

Anttilan mukaan suomalaiset ovat vastuullista porukkaa ja ainakin suurimmalla osalla on kestävä suhde luontoon.

– Kyllä he osaavat ilman lihaveroja ja polttomoottorien kieltämistä tehdä omassa arjessaan osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, hän sanoo.

Anttila korostaa sitä, että Suomen kannalta ratkaisevassa asemassa on kansainvälinen yhteistyö. Se, että niin EU kuin muutkin maat tekevät ilmastoasioiden suhteen oman osansa.

– He ymmärtävät, että Suomen on maailmanlaajuisesti tehtävä osansa päästöjen vähentämiseksi, mutta vain osansa. Välttämätöntä on, että muutokset tehdään oikeudenmukaisesti myös pienituloisimpien kannalta.

Nuoret ovat oikeassa: aikaa odotteluun ei ole

Anttila on huolissaan myös siitä, että yhteiskunnallinen keskustelu aiheuttanut lapsille ja nuorille ilmastoahdistusta, joka voi aiheuttaa äärimmilleen vietynä jopa itsemurha-ajatuksia.

– Lapsia ja nuoria on syytä rauhoitella. Taivas ei ole putoamassamme niskaan tänään eikä huomennakaan. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin oikeassa siinä, että aikaa odotella ei ole. Tarvitaan järkivihreää politiikkaa ja konkreettisia tekoja.

Anttilan mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja sekä rakentavaa keskustelua.

– Ratkaisujen hakemiseen tarvitaan erilaisten näkemysten hyväksymistä ja yhteensovittamista. Vain siten saadaan aikaan yhteisiä ratkaisuja, joiden taakse mahdollisimman moni suomalainen voi asettua, hän kirjoittaa.