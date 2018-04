Sisäministeri Kai Mykkänen: Kolmannes työttömistä on lannistuneita tapauksia, joihin aktiivimalli ei pure

Sisäministeri Kai Mykkäsen mielestä lamaantuneet työttömät tarvitsevat henkilökohtaista palvelua. Tämän vuoksi hallitus lisäsi kehysriihessä 200 henkilötyövuotta TE-palveluihin.

Juho Mäkelä

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan työttömyysturvan aktiivimalli on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi suurimmalle osalle työttömiä. Ihmiset ovat aktivoituneet ottamaan vastaan enemmän keikkatöitä ja käymään työllisyyskursseilla.

Suomen TE-toimistoja kiertäessään ministeri on kuitenkin huomannut, että kolmannes tai enemmän työttömistä on vaikeasti työllistyviä.

– Tässä joukossa on myös pitkäaikaista lannistumista. On todettu, että mikään aukko päästä aktiiviyhteiskuntaan ei onnistu. Yhteiskunta vain potkii päähän, jos on jotain kokeillut. Tarvitsemme byrokratialoukkojen purkamista sekä työharjoittelun ja työpajatoiminnan lisäämistä, Mykkänen sanoo Lännen Medialle.

Sisäministeri kehuu hallituksen kehysriihen päätöstä palkata 200 uutta käsiparia TE-palveluihin. Näin voidaan lisätä työttömien henkilökohtaisia tapaamisia.



– 15 minuutin puhelinsoitto ei riitä. Nämä työttömät tarvitsevat henkilökohtaisempaa palvelua. On juostava ihmisen kanssa elämää eteenpäin kuten Tanskassa tehdään. En osaa sanoa, pitääkö mennä ihan työttömän kotiin asti. Kaikkia keinoja on käytettävä.

”Demarit ovat jämähtäneet 2010-luvulla”

Kai Mykkänen ihmettelee, miksi vasemmisto-oppositio vastustaa Suomessa kaikkia työelämän uudistuksia. Hänen mukaansa Ruotsissa ja Tanskassa on viimeisen 20 vuoden aikana seurattu työmarkkinoiden muutosta ja tehty toimia, joilla työttömät pääsevät töihin.

Mykkänen sanoo, että Suomessa on kovempi tabu puuttua työlainsäädäntöön kuin muissa Pohjoismaissa.

– Ymmärrän, että siihen ei nähty tarvetta viime vuosikymmenellä, kun meillä oli Nokia-huuma ja työllisyys kehittyi hyvin. Silloin Ruotsilla ja Tanskalla oli isoja talousongelmia. Tällä vuosikymmenellä on ollut Suomen vuoro olla pulassa. En ymmärrä, miksi ei ole reagoitu.

Mykkäsen mielestä sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen kannattaisi ottaa mallia puoluetoverinsa Paavo Lipposen 1990-luvulla harjoittamasta sosiaalidemokratiasta.

– 1990-luvulla vasemmisto demarien ja Lipposen johdolla veti Suomea lamasta hyvin vastuullisella politiikalla ja uskalsi myös tehdä muutoksia. Jostain syystä tällä vuosikymmenellä on jämähdetty.