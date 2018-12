5. Jouluinen asetelma on luotu ajan patinoiman kapiokirstun päälle. Vanhaa ja uutta on yhdistetty sulassa sovussa. Ruukussa huonekuusi, joka on kasvattanut suosiotaan kotien ruukkukasvina.

Sisusta koti asetelmilla jouluun

Julkaistu 8.12.2018

Kaiva komeroista vanhat kupit, peltirasiat ja tarjottimet. Yksityiskohdat tuovat joulun lämpöä ja tunnelmaa.

Sisustusasetelmat ovat hauska ja helppo tapa tuoda kotiin jouluista ilmettä. Niitä voi myös vaihdella mielensä mukaan, joten