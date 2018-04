Soini Ylelle: Syyrian iskut ovat rangaistus oletetusta sotarikoksesta

STT

Helsinki

Ulkoministeri Timo Soini arvioi Ylelle, että idän ja lännen välillä on pidetty yhteyttä, jotta länsivaltojen yöllinen isku Syyriaan ei aiheuttaisi isompaa vahinkoa suurvaltojen välillä. Tilanteen kärjistymisen vaara on kuitenkin olemassa, koska Venäjä on ollut aktiivisesti Syyrian hallinnon tukena.

Soini pitää ilmeisenä, että Syyriassa on käytetty kemiallista asetta. Hänen mukaansa kyseessä on sotarikos, josta länsivaltojen oli rangaistava.

Venäjän mukaan kemiallisten aseiden käytöstä ei ole Syyriassa riittävästi todisteita. Soini perustaa näkemyksensä asiantuntija-arvioihin ja siihen, että Syyrian hallinto on aiemminkin käyttänyt kemiallisia aseita siviilejä vastaan.

– (Venäjän ulkoministeri Sergei) Lavrov haluaa niin sanottua pitävämpää näyttöä asiasta. Tämä on Venäjällä yleinen narratiivi. Sataprosenttinen näyttö eli savuava ase ei ole aina ihan helposti maailmassa todennettavissa, Soini sanoi Ykkösaamussa.