Sosiaali – ja terveysvaliokunta hahmottelee nyt sote-tiekarttaa – pyydetäänkö perustuslakivaliokunnalta lausunto?

Talon sisäisiä asiantuntijoita voidaan kuulla. Maanantaiksi on pyydetty perustuslakivaliokunnan neuvokset sekä valiokunnan puheenjohtaja sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen kuultavaksi, Krista Kiuru kertoo. Arkistokuva.

Ossi Rajala

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi perjantaina eduskunnassa, että valiokunta yrittää löytää nyt ”tiekarttaa” sote-uudistuksen lakipaketin käsittelyyn.

– Valiokunnassa oli vähän erilaista ilmaa siitä, millä tiekartalla pitäisi mennä eteenpäin. Selvää on se, että meillä on ylimääräisiä kokouksia. Seuraava kokous on maanantaina. Joudumme selvittämään perustuslaillisuutta, hän sanoi.

Valiokunta pohtii Kiurun mukaan muun muassa työjärjestyksen pykälää numero 38.

Eduskunnan työjärjestyksen 38 pykälän mukaan valiokunta voi pyytää perustuslakivaliokunnalta virallista lausuntoa, jos jonkin kysymyksen perustuslaillisuudesta on epäselvyyttä.

Lausunnon saaminen veisi aikaa, joka on muutenkin loppumassa sote-uudistuksen käsittelyltä.

– Aika loppui valiokunnalta tänään kesken, joten emme pystyneet tänään ratkaisemaan työjärjestyksen 38 pykälän mukaisia toimia. Kannatettu esitys siitä on valiokunnassa tehty. Jatkamme siitä maanantaina, Kiuru kertoi.

Eduskunnan täysistunnon alkaminen keskeytti perjantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksen.

Maanantaina jatkuu

Maanantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen on tulossa perustuslakivaliokunnasta vierailijoita arvioimaan hallituksen vastineen yli 50 kohdan toimivuutta perustuslakiin nähden.

– Talon sisäisiä asiantuntijoita voidaan kuulla. Maanantaiksi on pyydetty perustuslakivaliokunnan neuvokset sekä valiokunnan puheenjohtaja kokoukseen kuultavaksi. Tarvitaan varmuutta hallituksen esityksen ratkaisujen perustuslainmukaisuudesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksen aikana sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden edustajat vetäytyivät hetkeksi neuvottelemaan keskenään kokoushuoneen ulkopuolelle.

Valiokunnan työilmapiiri on vaikuttanut kireähköltä, kun hallituspuolueet yrittävät kiirehtiä uudistuksen etenemistä ja oppositio painottaa hyvin huolellista ja samalla aikaa vievää käsittelyä.

Hyvä esimerkki tästä on se, että keskiviikkona valiokunta päätti hallituspuolueiden voimin, ettei ulkopuolisia asiantuntijoita enää kuulla. Puheenjohtaja Kiuru oli tuolloin pois kokoushuoneesta.

Eduskunnan puhemiesneuvosto tiedotti perjantaina, että sote-uudistuksen takia on varauduttava istuntokauden pidentämiseen 15. maaliskuuta jälkeen.