Stora Enson Oulun-tehtaan työntekijät marssivat ulos – ´´Työntekijät saaneet väärää tietoa yhtiön suunnitelmista´´

Lakkovahdit pitivät vahtia Stora Enson Oulun-tehtaalla tiistaina. Lakkovahtivuorossa olivat Risto Hakala (vas), Marko Virtanen, Kimmo Nousiainen, ja Kyösti Nuutinen (oikealla laitimmaisena).

Minna Akimo

Metsäyhtiö Stora Enson Oulun-tehtaan työntekijät marssivat ulos työpaikaltaan tiistaiaamuna kello kuusi.

Ulosmarssiin osallistuivat kaikki tehtaan kuusisataa työntekijää sekä kunnossapitopalveluja tarjoavan tytäryhtiö Eforan toimihenkilöt.

– Ulosmarssi tapahtui siten, että koneet ajettiin alas yövuoron aikana ja aamuvuoro ei saapunut työpaikalleen tänään tiistaina. Me alamme käynnistellä tehdasta uudelleen torstaiaamuna kello kuusi, tehtaan pääluottamusmies Olli-Pekka Kaikkonen sanoo Lännen Medialle.

Kaikkosen mukaan päätös ulosmarssista tehtiin eilen maanantaina Paperiliiton ammattiosaston hallituksessa. Myös toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro päätti osallistumisestaan ulosmarssiin maanantai-iltana.

– Ulosmarssin taustalla on se, että työntekijöille on annettu väärää tietoa yhtiön suunnitelmista. Selvitystyön aikana meille on kerrottu kahdesta mahdollisuudesta: siitä, että Oulun-tehtaan molemmat paperikoneet muutetaan tuottamaan kartonkia tai toiminta jatkuu entisellään. Missään vaiheessa ei ole keskusteltu siitä, että ratkaisu olisikin tällainen. Eiliset uutiset olivat meille järkytys, Kaikkonen kertoo.

Irtisanomisuhkaa 400 työntekijää

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti eilen maanantaina sulkevansa Oulun-tehtaan toisen paperikoneen ja sulkevansa arkittamon. Tehtaan toinen paperikone muutetaan tuottamaan kartonkia. Yt-neuvottelut alkavat maanantaina 25. tammikuuta ja uhattuna on jopa 400 työpaikkaa. Irtisanomisuhka koskee kahta kolmasosaa tehtaan kuudesta sadasta työntekijästä.

– Me odotamme työnantajalta nyt inhimillisyyttä eli sitä, että irtisanottavien ihmisten muutosturva on riittävä. Ihmisten on päästävä uuteen alkuun, joka voi tarkoittaa uudelleenkouluttautumista tai työllistymistä yrittäjänä. Toivomme, että yhtiö antaa panoksensa myös tässä asiassa.

Kaikkosen mukaan Stora Enson Oulun-tehtaan työntekijät ovat iältään noin neljän ja viidenkymmenen ikävuoden välillä. Mahdolliset eläkeratkaisut voivat koskettaa muutamaa kymmentä työntekijää.