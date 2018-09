Sumuista aamua seuraa pilvinen päivä lähes koko maassa

STT

Helsinki

Torstaiaamusta on luvassa sumuinen, ennustaa Ilmatieteen laitos. Päivästä on tulossa enimmäkseen pilvinen, ja erityisesti Itä-Suomeen tiedossa on epävakaista säätä. Idässä on sadekuurojen lisäksi ukkosen mahdollisuus.

Maan etelä- ja keskiosissa päivän ylin lämpötila noussee yli 20 asteen. Lämpimimmät lukemat mitataan maan eteläosissa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila jää alle 20 asteen, ja paikoitellen voi tulla sadekuuroja.

Myös Lapissa saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivällä lämpötila on enimmillään 10–15 asteen välillä.

Torstaina Ahvenanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus.