Suomalaiset käyvät viivytystaistelua harjoituksessa Ruotsin lumisissa metsissä: Sodankylästä tulleelle jääkäriprikaatijoukollekin saattaa olla haasteellista

Northern Wind 2019 -harjoitus on Ruotsin maavoimien pääharjoitus, johon osallistuu yhteensä noin 10 000 henkilöä. Mukana on yli 1500 suomalaissotilasta.

Taneli Koponen

Yli 1500 suomalaissotilasta osallistuu parhaillaan sotaharjoitukseen Norrbottenissa Pohjois-Ruotsissa. Valtaosa suomalaisista on varusmiehiä, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen sitoumuksen ulkomailla pidettävään harjoitukseen osallistumisesta.

Northern Wind 2019 -harjoitus Ruotsin maavoimien pääharjoitus, johon osallistuu yhteensä noin 10 000 henkilöä. Yhteensä mukana on noin 7 000 sotilasta ulkomailta.

Harjoituksessa Norjan, Iso-Britannian sekä Yhdysvaltain joukkojen muodostama prikaati hyökkää Suomen ja Ruotsin prikaatia vastaan. Käytännössä Suomi ja Ruotsi harjoittelevat siis puolustus- ja viivytystaistelua.

Harjoitukseen osallistuva suomalaisjoukko on historiallisen suuri.

– Tällaisen kahdenvälisen yhteistyön merkeissä tämä on suurin osasto, joka meiltä on lähtenyt harjoitukseen ulkomaille, kertoo puhelimitse harjoituksen tiedotuksesta vastaava Jere Paldanius maavoimista.

”Lunta toista metriä”

Puolustusvoimat on tuonut paikalle noin 500 ajoneuvoa, joista sata on tela- tai panssariajoneuvoja. Harjoituksen sääolosuhteet Pohjois-Ruotsissa ovat olleet Paldaniuksen mukaan erittäin haastavat. Alue on kivikkoineen ja puustoineen hankala harjoituspaikka. Harjoitus alkoi perjantaina ja päättyy tulevana keskiviikkona.

– Täällä on lunta toista metriä. Sodankylästä tulleelle jääkäriprikaatijoukollekin tämä saattaa olla haasteellista seutua ja maastoa, Paldanius sanoo.

Hän muistuttaa, että Puolustusvoimilla on ollut Suomessa vastaavan kokoisia harjoituksia, joissa osallistujina on ollut pelkästään suomalaisia.

Suomen osallistuminen kansainväliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön harkitaan aina poliittisilla päätöksillä.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) linjaa vuosittain puolustusvoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan painopisteet. Ruotsin harjoituksesta tehtiin päätös viime syksynä.

Harjoituksesta saadaan kansainvälistä kokemusta johtamiseen. Valmistautuminen aloitettiin noin kaksi vuotta sitten maavoimien komentajatasolla.

– Viime vuoden lopussa on tehty poliittinen päätös harjoitukseen osallistumisesta. Sen jälkeen käytännön valmistelut ovat jatkuneet harjoitusten ensimmäisiin päiviin saakka, Paldanius sanoo.

Ilmavoimat mukana toisessa harjoituksessa

Maavoimat on osallistunut harjoituksen suunnitteluun yhteistyössä ruotsalaisten kanssa. Samalla Puolustusvoimat on päässyt asettamaan suunnittelussa omat harjoitustavoitteensa.

Harjoitusjoukot siirtyvät Suomesta Ruotsiin teitä ja rautateitä pitkin jo 16. maaliskuuta alkaen. Joukkojen siirrot Tornion rajanylityspaikalle aiheuttivat tavallista suurempia liikennemääriä.

Suomen maavoimien harjoitusjoukot ovat pääosin Jääkäriprikaatista, Kainuun prikaatista, Panssariprikaatista ja Porin prikaatista. Suomen harjoitusjoukon johtaja on eversti Jari Osmonen Jääkäriprikaatista.

Harjoituksen aikana järjestetään myös Ruotsin ilmavoimien johtama Flygvapenövning 19 -harjoitus, johon Suomen ilmavoimat osallistuu. Puolustusvoimien mukaan harjoituksen lentotoiminta on ympärivuorokautista ja tapahtuu pääosin Pohjois-Ruotsin yllä. Lentotoimintaa on myös Suomen ilmatilassa Tornionjokilaakson ja Länsi-Lapin yllä.