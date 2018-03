Suomalaista minisydäntä viedään maailmalle

STT, Tarja Repo

Kantasoluteknologiasta odotetaan merkittävää apua eläinkokeiden vähentämiseen. Tamperelaisen tutkimuskeskuksen läpimurto on sykkivä minisydän, jolla voidaan testata lääkkeiden ja kemikaalien vaikutusta sydämeen.

Ficam-keskus kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeille. Keskusta johtava Tuula Heinonen kertoo, että solumalleille on suuri kysyntä testiympäristöksi, koska eläin- ja ihmisbiologia eroavat toisistaan. Vain alle kymmenesosa eläimillä testatuista lääkkeistä saa lopulta myyntiluvan.

– Esimerkiksi hiiritautimalleissa on puutteita. Vaikka hiiriin on laitettu ihmisen taudinaiheuttajageeniä sairauden aiheuttamiseksi, eläinten fysiologia ja biologiset reitit ovat erilaisia. Lopputuloksena on hyviä hiirilääkkeitä, jotka eivät välttämättä toimi ihmisellä.

Tampereen yliopistoon kuuluva Ficam on rakentanut ainutlaatuisen sydänsolumallin, jolla voidaan tutkia lääkkeiden ja kemikaalien vaikutusta ihmissydämeen sekä tehdä perustutkimusta. Keksintö sai Euroopassa patentin viime kesänä, ja patenttihakemukset Yhdysvaltoihin ja Kiinaan ovat vireillä. Sydänmalli on myös saanut puolen miljoonan euron tuotekehitysrahan Business Finlandilta.

Sydän alkaa sykkiä nopeasti

Sydänmalli kasvatetaan ihmissoluista. Ensin kasvatetaan verisuonistoa muistuttava rakenne napanuorien soluista ja rasvasta eristetyistä kantasoluista. Mukaan lisätään sydänsoluja. Sydän alkaa sykkiä viljelyalustalla muutamassa päivässä.

– Sydän kasvaa elimistöä muistuttavissa olosuhteissa. Inkubaattorissa on happea, hiilidioksidia, sopiva pH ja ihmiskehon lämpötila. Sydäntä ruokitaan solujen tarvitsemilla ravintoaineilla, kuten suoloilla, aminohapoilla ja sokerilla.

Minisydämellä voidaan testata eri aineiden vaikutuksia esimerkiksi sykkimisnopeuteen, sähkökäyrään ja kalsiumvirtaan.

Mallille riittää Heinosen mukaan kysyntää, sillä sydän on hyvin altis lääkkeiden ja kemikaalien haittavaikutuksille. Ne ovatkin toiseksi tärkein syy siihen, että lääkkeiden kehitys keskeytetään tai niitä poistetaan markkinoilta.

Sydänmallille on tarvetta yritysten lisäksi yliopistoissa, joissa tehdään paljon eläinkokeita. Malli soveltuu myös tautien tutkimukseen.

– Me teemme terveen sydämen malleja, mutta soluja voi helposti vaihtaa tautityypin soluiksi.

Laite mittaa lääkkeen etenemistä

Ficamista kivenheiton päässä sijaitsee BioMediTech-instituutti, jossa tehdään myös kantasolututkimusta. Instituutissa on rakennettu laite, jolla voidaan mitata lääkkeen läpäisevyyttä ihmissoluissa ja -kudoksissa.

PermeaSys-laite on tarkoitettu lääketestaajille ja -kehittäjille. Kun laite on testattu täysin, sillä voidaan korvata osa eläinkokeista.

Professori Pasi Kallio Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoo, että laitteella voidaan selvittää esimerkiksi suun kautta otetun lääkkeen imeytymistä suoliston seinämän läpi.

– Muitakin koe-eläimiä korvaavia ja solujen käyttöön pohjautuvia laitteistoja on olemassa. Meidän teknologiamme etu on, että lääkeainepitoisuudet voivat olla merkittävästi pienempiä kuin muilla laitteilla. Näin päästään tutkimaan pitoisuuksia, joita elimistössä on todellisessa hoitotilanteessa.

Laite on nyt koekäytössä Itä-Suomen yliopistossa. Sillä voidaan tutkia yhtä aikaa useita solu- tai kudospalanäytteitä.