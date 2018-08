Suomen Kuvalehti: JSN:n työilmapiiri meni sekaisin, kun Grundström aloitti puheenjohtajana – psykologin jälkeen tilanne parani

Mauri Ratilainen

JSN:n entisen työntekijän mukaan Elina Grundströmin johtaminen ja ihmisten kohtelu oli kylmää ja suoraviivaista ja hän itketti työntekijöitä.

STT

Helsinki

Julkisen sanan neuvoston toimiston työilmapiiri kiristyi pian sen jälkeen, kun Elina Grundström oli aloittanut neuvoston päätoimisena puheenjohtajana, kertoo Suomen Kuvalehti. Useat lähteet ovat kertoneet lehdelle, että toimiston henkilösuhteet jäätyivät muutamassa kuukaudessa vuonna 2016 ja että henkilökunta vaihtui aluksi tiuhaan.

Neuvoston entinen jäsen kuvailee lehdessä Grundströmin johtamista ja ihmisten kohtelua kylmäksi ja suoraviivaiseksi. Grundströmiä on arvosteltu muun muassa siitä, että hän ei kohtele työtovereitaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Entisen työntekijän mukaan ilmapiiri oli ”jatkuvaa mikromanageerausta ja tekstien sanelua”. Henkilökunta oli varpaillaan ja varoi virheitä.

– Sen jälkeen huudettiin, jos joku päivämäärä oli väärin. Huudettiin, että me emme osaa mitään. Huutamista sai alituisesti pelätä. Me itkettiin siellä, kertoo entinen työntekijä lehdessä.

Grundströmin kerrotaan myös yrittäneen kahmia lisää valtaa heti toimikautensa aluksi. Hänen sanotaan esimerkiksi ehdottaneen JSN:n kannatusyhdistykselle, että puheenjohtaja voisi yksin tehdä langettavia päätöksiä. Yhdistys torjui ehdotuksen.

Suomen Kuvalehden mukaan puheenjohtajan valinnut kannatusyhdistys oli tietoinen siitä, että Grundström oli saanut puolueelta potkut Vihreän Langan päätoimittajan tehtävästä ja että lehden työntekijät tukivat päätoimittajan vaihdosta. Grundström kiistää lehdelle lähteneensä Vihreästä Langasta henkilöstöongelmien vuoksi.

Lopulta syksyllä 2016 JSN:n työntekijät ottivat Suomen Kuvalehden mukaan yhteyttä kannatusyhdistyksen silloiseen puheenjohtajaan Riitta Pihlajamäkeen, joka järjesti taloon psykologin. Sen jälkeen ilmapiiri parani.

Grundström sanoo Suomen Kuvalehdessä, ettei ulkopuoliseen apuun turvautumisessa ollut mitään erikoista.

– Mielestäni se on ihan normaalia työyhteisön kehittämistä. Mielestäni hyvissä työyhteisöissä on kehittämistä silloin, kun on muutosvaihe. Täällä vaihtui koko porukka ja kaikki työtavat, Grundström sanoo lehdessä.

Julkisen sanan neuvosto on median itsesäätelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa.

”Yritti estää SK:n jutun julkaisun syksyllä 2016”

Suomen Kuvalehti kertoo myös, että syksyllä 2016 Grundström yritti estää sitä julkaisemasta neuvostoa käsittelevää juttua. Grundström kiistää pyytäneensä, että juttua ei julkaista.

– Kun tiesin, että Jari Lindholm kuoli kesken jutunteon prosessin. Tiesin, että siellä oli virheitä lehdessä. Soitin päätoimittaja Ville Pernaalle ja ehdotin, että hän ottaisi aikalisän ja panisi jonkun muun tarkistamaan asiat, Grundström sanoo Suomen Kuvalehdelle.

SK kertoo Pernaan torjuneen vaatimuksen, eikä Grundström lehden mukaan vaatinut jutun julkaisun jälkeen oikaisua tai vastinetta.

Grundströmin, 55, toimikausi päättyy vuoden 2019 lopussa.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Grundströmiä kommentoimaan Suomen Kuvalehden juttua.