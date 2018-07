Suomessa löydettiin alkuvuonna 341 seteliväärennöstä – On erittäin epätodennäköistä törmätä väärennettyyn seteliin

Pekka Aho / Arkisto

Setelien turvatekijöiden kehityksen ansiosta niitä on yhä vaikeampaa väärentää uskottavasti.

Viki Salonen

Suomessa löydettiin tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 341 euroseteliväärennöstä, kertoo Suomen Pankki.

Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Muihin euroalueen maihin verrattuna Suomessa kiertää väärää rahaa hyvin vähän.

– Väärennökset löytyvät Suomessa nopeasti, ja ne poistetaan kierrosta käytössä olevien tunnistuslaitteiden sekä ihmisten valppauden ansiosta, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.

– On erittäin epätodennäköistä, että omalle kohdalle osuu Suomessa väärennetty seteli. Väärennösten saaminen pankkiautomaateista on periaatteessa mahdotonta.

Vuonna 2016 seteliväärennöksiä havaittiin tuplasti enemmän kuin viime ja tänä vuonna.

– Vuosi 2016 oli poikkeuksellinen, sillä silloin haaviin jäi loppuvuodesta yksittäinen tapaus, jossa löytyi suuri määrä väärennettyjä seteleitä. Se nosti sen vuoden kokonaismäärän niin korkeaksi, Vehmas kertoo.

Pidemmällä aikavälillä seteliväärennöksiä on löydetty Suomessa 500–1 500 kappaletta vuodessa.

Eniten alkuvuonna löydettiin 50 euron väärennöksiä. Niitä oli 158. Seuraavaksi eniten oli 20 euron (98) ja 100 euron väärennöksiä (35).

Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta seteleitä on entistäkin vaikeampaa väärentää. Tähän mennessä on uusittu 5, 10, 20 ja 50 euron setelit. Viimeisinä uusitaan 100 ja 200 euron setelit.