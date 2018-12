Suomessa on nyt 18 puoluetta – kansallismielinen Suomen Kansa Ensin puoluerekisteriin

Suomen Kansa Ensin on nyt puoluerekisterissä. Tältä näyttää puolueen nettisivulla.

Elina Melamies

Tänään oikeusministeriön puoluerekisteriin on rekisteröity uusi puolue. Suomen Kansa Ensin -puolue kertoo verkkosivuillaan ajavansa ensisijaisesti suomalaisten etuja poliittisissa kysymyksissä.

Puolue tavoittelee Suomen eroa Euroopan Unionista ja eurosta. Yhdistyksen säännöissä tavoitteiksi mainitaan myös muun muassa massamaahanmuuton vastustaminen, Schengen-sopimuksesta eroaminen, rajavalvonnan ja pikakäännytysten palauttaminen, kiintiöpakolaisten vastaanottamisen lopettaminen ja turvapaikkojen määräaikaisiksi muuttaminen.

Puolueen yhteyshenkilö puoluerekisterissä on tamperelainen Marco de Wit.

18 puoluetta, puolet eduskuntapuolueita

Oikeusministeriön puoluerekisterissä on nyt 18 puoluetta. Niistä yhdeksän eli puolet on eduskuntapuolueita, eli niistä on vaaleilla valittu kansanedustaja eduskuntaan.

Suomen Kansa Ensin -puolueen lisäksi puoluerekisterissä ovat Liberaalipuolue, Piraattipuolue, Eläinoikeuspuolue, Kansalaispuolue, Feministinen puolue ja Itsenäisyyspuolue

Puoluerekisteriin päästäkseen rekisteröidyn yhdistyksen on kerättävä vuodessa vähintään 5 000 äänioikeutetun allekirjoitukset kannattajakortteihin. Yhdistyksen säännöissä on mainittava, että yhdistyksen tehtävänä on vaikuttaminen valtiollisiin asioihin.

Puolueella on oltava myös yleisohjelma, josta selviävät puolueen tavoitteet.