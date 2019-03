Suomi haluaa Isis-taistelijoita oikeuteen Lähi-idässä – tärkeä osoittaa ihmisyyttä pieniä lapsia kohtaan

Mahdollisesti Isis-taistelijoiden vaimoja kävelemässä pakolaisleirillä Koillis-Syyriassa helmikuun lopulla. Isisin kokemien tappioiden myötä myös sen omia jäseniä pakenee järjestön aiemmin hallitsemista kaupungeista.

Ossi Rajala

Terroristijärjestö Isis on häädetty sen valtaamilta alueilta Lähi-idässä. Tämän takia monet terroristijärjestön riveihin lähteneet ulkomaalaiset voivat suunnitella paluuta Eurooppaan ja myös Suomeen.

Suojelupoliisin mukaan Suomesta on lähtenyt Syyrian ja Irakin konfliktialueelle yli 80 tunnistettua henkilöä, joista arviolta noin 20 on kuollut ja noin 20 palannut. Lähtijöiden todellinen määrä on luultavasti suurempi, sillä kaikki lähtijät eivät ole välttämättä tulleet viranomaisten tietoon.

Eduskunnan kyselytunnilla pohdittiin torstaina, mitä Suomeen mahdollisesti tulossa oleville Isisin jäsenille tehdään.

– Eikö olisi tärkeätä, ettei Isis-taistelijoita tuoda tänne, kansanedustaja Juho Eerola (ps.) kysyi sisäministeri Kai Mykkäseltä (kok.).

Mykkänen kertoi juuri palanneensa Brysselistä, jossa oli EU-tasolla keskusteltu aiheesta.

– On tärkeätä, että rikosvastuu toteutuu ja mielellään jo tapahtuma-alueella. Brysselissä on pohdittu, voisiko kansainvälinen tuomioistuin toimia paikan päällä Lähi-idässä. Suojelupoliisi valvoo jokaista paluuta. Terroristeiksi lähteneet eivät saa vaarantaa turvallisuutta täällä. Rikosoikeudellinen vastuu voidaan selvittää myös Suomessa, Mykkänen kertoi.

Vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto kysyi, mikä on Isis-jäsenten lasten kohtalo, koska lapset eivät ole rikoksiin syyllistyneet.

– Rikosvastuulla on ikäraja. Lasten asemaa käsiteltäisiin lastensuojelun menetelmin. Tästä tulisi vaikeita kysymyksiä esimerkiksi perheen koossapitämisen kanssa. Meidän on kuitenkin tärkeä osoittaa ihmisyyttä pieniä lapsia kohtaan, Mykkänen sanoi.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi, että kyseessä on hyvin ongelmallinen kokonaisuus, jonka toteutusmahdollisuuksia selvitetään.

– Isis-taistelijoiden palaamista tulee välttää. Kukaan ei halua heitä tänne. Voisi olla järkevää, että olisi kansainvälinen tuomioistuinmenettely taistelualueelta palautuville. Näin yleensä menetellään laajoilla konfliktialueilla. Tämä on erittäin problemaattinen kokonaisuus. Oikeusministerit pohtivat asiaa, Häkkänen pohti.

Keskustelussa pohdittiin myös sitä, voitaisiinko kansalaisuus viedä kokonaan pois ulkomailla tapahtuneen terroritoiminnan takia.

– Kyllä minun oikeustajuuni sopisi se, että kansalaisuutta voitaisiin tarkastella, jos aikuinen on tietoisesti lähtenyt ulkomaille osallistumaan terrorijärjestön toimintaan, Mykkänen mietti.