Suomi palaa pikavauhti arkeen, mutta maahan on jäämässä ulkomaisia toimittajia – ”Meiltä kysytään odotetuista aiheista”

PEKKA SIPOLA

USA:n ja Venäjän presidenttien huippukokouksen tapaamispaikkojen ympäriltä suljettiin maanantaina suuria alueita.

Petteri Lindholm

Helsinki

Maanantaina maailman keskipisteenä ollut Helsinki palaa tiistaina lähes tavalliseen arkeen, huippukokousta järjestäneet tahot arvioivat.

– Turva- ja liikennejärjestelyjä aletaan purkaa heti, kun huippukokouksen tapahtumat ovat ohi. Kaikessa edetään kuitenkin turvallisuuden nimissä eli purkutöiden kanssa ei kiirehditä, ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisista kertoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen merkitsi Helsingissä ennätyksellisen suuria turvajärjestelyitä.

Helsingin poliisia auttoivat turvatoimenpiteissä puolustusvoimat, Helsingin kaupunki, rajavartiosto ja poliiseja useilta muilta poliisilaitoksilta. Myös suuri määrä varusmiehiä Kaartin jääkärirykmentistä osallistui järjestelyihin.

– Virka-apua antaneet tahot jatkavat poliisin tukena myös purkutöissä, mikä tietysti nopeuttaa arkeen palaamisessa, Höök sanoo.

Tiistaina kaupungin kaduilla tuskin näkyy enää paljoa tavallista päivää useampia poliiseja.

Puolitoista tuhatta toimittajaa

Osa Helsinkiin matkanneista kansainvälisistä toimittajista on kertonut jäävänsä Suomeen vielä huippukokouksen jälkeen, ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Theman kertoo.

Huippukokousta seurasi Suomessa jopa 1 500 ulkomaista toimittajaa.

Kansainvälisiä toimittajia Finlandia-talossa palvelleen mediakeskuksen henkilökunnalle on tullut paljon kyselyitä aiheista, joista toimittajat ovat kirjoittaneet juttuja huippukokouksen ohessa. Monet aikovat tehdä juttumatkoja vielä kokouksen jälkeisinä päivinä.

– Meiltä on kysytty odotetuista aiheista, kuten saunasta, tasa-arvosta, koulutuksesta ja matkakohteista. Jokunen toimittaja on kertonut matkaavansa esimerkiksi Turkuun, Porvooseen on tehty päiväretkiä jo monina päivinä ennen kokousta, Theman sanoo.

Finlandia-talon mediakeskus jatkaa toimintaansa tiistaina puolille päivin asti, mutta useimmat toimittajat poistuvat Suomesta Themanin arvion mukaan pian kokouksen jälkeen.

Liikenne palautuu

Kaukoliikenne palaa uomiinsa jo tiistaiaamuna, liikennöitsijät uskovat.

Matkahuollon linja-autot ajavat tiistaina reittinsä luultavasti täysin viivästyksittä, yhtiöstä kerrotaan. Kaukojuniin presidenttien tapaaminen ei vaikuttanut maanantainakaan.

Lentokentälle ei odoteta tiistaille enää ruuhkia, vaikka osa Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien esikunnista poistuu Suomesta vasta tiistaina. Erillisiä liikennejärjestelyjä edellyttävät tahot lähtevät todennäköisesti muun hallinnon mukana maanantaina.

Helsingin sisäisessä liikenteessä on tiistaina vielä joitakin poikkeusjärjestelyjä, mutta valtaosa reiteistä kuljetaan normaalisti, Helsingin seudun liikenteen HSL:n liikennepäivystäjä Juha Sivula arvioi.

– Kokouksen huomioiden olemme valppaana yllätysten varalta, mutta muuten luvassa on tavallinen tiistaipäivä.