Supo kannattaa mahdollisuutta poistaa Suomen kansalaisuus vakaviin terrorismirikoksiin syyllistyneiltä – lakiesitys parhaillaan käsittelyssä

Britanniassa keskustellaan tiiviisti Isisin riveihin vuonna 2015 lähteneestä Shamima Begumista, jonka paluu Britanniaan estettiin viemällä häneltä kansalaisuus. Begum synnytti hiljattain pojan syyrialaisella pakolaisleirillä ja haluaisi palata Britanniaan.

Joonas Kuikka

Suojelupoliisi (Supo) kannattaa hallituksen esitystä kansalaisuuslain muuttamisesta. Esityksen mukaan tietyissä rikoksissa, kuten kaikkein vakavimmissa terrorismirikoksissa, Suomen kansalaisuuden voisi menettää.

Tämän voisi tehdä vain kaksoiskansalaisille, joilla on myös muun kuin Suomen kansalaisuus. Kaikkien paluuta ei siis voisi estää.

– Suomen perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei voi estää palaamasta Suomeen, toteaa Supon viestintäasiantuntija Minna Passi Lännen Medialle.

Britannia riisti 15-vuotiaana Isisin riveihin matkanneen Shamima Begumin kansalaisuuden, eikä hän saa palata kotimaahansa. Nyt 19-vuotiaalla Begumilla on myös vastasyntynyt lapsi.

Supo näkee esityksessä vielä muutamia puutteita

Suojelupoliisin mukaan nyt eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys on oikeansuuntainen. Supo haluaisi kuitenkin tarkastella uudelleen tuomion pituutta koskevaa vaatimusta, joka voi esityksessä olla liian korkea. Myös toisessa EU-maassa tuomittu rangaistus pitäisi voida ottaa huomioon.

– Siinä voisi olla yhteiskunnallisen keskustelun paikka, pitäisikö joskus tulevaisuudessa kansalaisuuden menettäminen olla mahdollista myös kansallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan perusteella, Passi kertoo.

Kansallista turvallisuutta vaarantavaa toimintaa voisi olla esimerkiksi se, että osallistuu terroristijärjestön aseelliseen toimintaan. Nykyisellään tätä ei ole kriminalisoitu Suomessa.

Tällä hetkellä ei ole myöskään mahdollista perua oleskelulupaa tai määrätä maahantulokieltoa vierastaistelijoille kansallisen turvallisuuden perusteella jo heidän ollessaan konfliktialueella. Lainsäädäntö ei mahdollista tätä.

– Muutokset olisivat tarpeen, jotta voisimme vastata vierastaistelijoiden aiheuttamaan uhkaan entistä paremmin, toteaa Passi.

Mykkänen: Esitutkintakynnys on hyvin alhaalla

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoi keskiviikkona Ylelle, että tieto kohdehenkilön palaamisesta Suomeen saadaan yleensä jo ennakkoon suurlähetystöstä ja siihen voidaan varautua.

– Esitutkintakynnys on hyvin alhaalla, jos henkilö on epäilty rikoksesta taistelualueella, Mykkänen sanoi.

Suojelupoliisi seuraa tiedusteluviranomaisena terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä yhdessä muiden poliisiyksiköiden kanssa. Terrorismijutuissa rikostutkinnasta vastaa tyypillisesti keskusrikospoliisi.

Jos Suomeen palaavan vierastaistelijan epäillään syyllistyneen rikoksiin konfliktialueella ollessaan, asiasta aloitetaan rikostutkinta.

Matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa kriminalisoitiin Suomessa joulukuussa 2016, eikä tätä pykälää voida soveltaa sitä ennen lähteneisiin. Rikostutkintaa varten pitäisi siis löytyä näyttöä jostakin muusta rikoksesta.

– Kaikki palaajat pyritään kuitenkin saattamaan jollakin tapaa viranomaistoiminnan piiriin. Kotouttamistoiminnasta vastaa sisäministeriö, kertoo Passi.

Palanneiden vierastaistelijoiden uhkaan puututaan sisäministeriön raportin 2017 mukaan muun muassa maanlaajuisella poliisin ja muiden viranomaisten ankkuritoiminnalla, jossa etsitään paikallisesti oikeanlaisia tukimuotoja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.

Vierastaistelijoita 80, joista 20 palannut ja 20 kuollut

Suomesta on lähtenyt Syyriaan ja Irakiin yli 80 vierastaistelijaa. Heistä noin 20 on palannut Suomeen ja arviolta 20 kuollut.

Matkustaminen tapahtui pääosin vuosina 2012–2016, jolloin lainsäädäntö terroristisessa tarkoituksessa matkustamisen kriminalisoimiseksi ei ollut vielä voimassa. Matkustaminen on sittemmin vaikeutunut ja Isisin tilanne heikentynyt.

– Alueella on kuitenkin edelleen kymmeniä ihmisiä, joilla on sidoksia Suomeen, Passi kertoo.

Suurin osa palanneista palasi jo kriisin alkuvaiheessa. Viime aikoina on palannut enää yksittäisiä henkilöitä. Suojelupoliisi seuraa tilannetta ja palanneiden tekemisiä.

– On mahdollista, että vierastaistelijoiksi lähteneitä pyrkii palaamaan Suomeen jatkossakin. Pahimmillaan he voivat aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle kohonneen terroriuhan myötä. Osa palaajista voi myös pyrkiä edistämään radikaalin ideologiansa leviämistä ja vahvistamaan radikaaliverkostoja, vaikka he eivät itse muodostaisi suoraa terrori-iskun uhkaa.