SY:n kysely: Yli puolet olisi valmiita sopimaan sunnuntaityökorvauksista paikallisesti

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Minna Akimo

Yli puolet suomalaista olisi valmiita sopimaan työntekijän ja työantajan kanssa keskenään sunnuntaikorvauksista, jos molemmat niin haluavat.

Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien tekemästä kyselystä, johon tehtiin 1 078 haastattelua.

Vastanneista 28 prosenttia vastusti ajatusta ja 14 prosenttia vastaajista ei ottanut asiaan kantaa.

– Tulos osoittaa, että muutokseen ollaan valmiita. Se olisi yksi keino parantaa työllisyyttä, kun yrittäjillä olisi varaa tarjota työtunteja myös sunnuntaisin, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Voimassa olevan lain mukaan sunnuntaisin tehtävästä työstä pitää maksaa kaksinkertainen palkka arkityöhön nähden. Suomen Yrittäjien mukaan tämä estää monia yrityksiä pitämään ovensa auki myös sunnuntaisin.

– Sunnuntaisin näkee paljon ulkomaalaisia viikonlopputuristeja repimässä turhaan ravintoloiden ovenkahvoja, kun harva ravintola voi olla auki taloudellisista syistä sunnuntaisin suurten kulujen vuoksi, Makkula sanoo.

Mielipidekyselyn on tehnyt Kantar TNS ja aineisto on kerätty 25.-31.1.19 välisenä aikana. Mielipidekyselyn virhemarginaali on 3,0 prosenttia suuntaansa.