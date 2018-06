Taksiliikenne vapautuu viikonloppuna, mutta sunnuntaina on vielä turha odottaa uusia yrittäjiä tolpille

Uusia taksiyrittäjiä ilmestyy liikenteeseen aikaisintaan maanantaina. Arkistokuva.

Sakari Muurinen

Taksien lupakiintiöistä luovutaan heinäkuun alussa. Uusia yrittäjiä ei vielä sunnuntaina nähdä liikenteessä.

Ammatilliseen henkilöiden kuljettamiseen vaaditaan jatkossa taksiliikennelupa. Tarfin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää sanoo, että lupia voi hakea sunnuntai-iltapäivästä alkaen. Uusien halukkaiden yrittäjien lukumäärää hän ei osaa arvioida, mutta ruuhkaan on varauduttu.

Ensimmäiset uudet yrittäjät saavat paperinsa maanantaina ja suurin osa hakemuksista pystytään käsittelemään kymmenessä päivässä.

– Kaikki, jotka täyttävät edellytykset, saavat luvan, Sillanpää sanoo.



Aivan kuka tahansa ei siis voi hypätä taksin rattiin. Kuljettajilta ei enää vaadita koulutukseen osallistumista, mutta taksinkuljettajan koe pitää suorittaa hyväksytysti. Lisäksi Trafi tarkistaa terveystiedot ja rikostaustan.

Kokeita järjestävän Ajorvarman tekninen johtaja Hannu Pellikka kertoo, että kokeeseen pääsee 1.7. alkaen. Ajan saa vähintään viikon sisään.

– Vanhan mallisia kokeita on tehty touko-kesäkuussa noin 200 enemmän kuin normaalisti, Pellikka sanoo.

Sillanpään mukaan yrittäjien ja autojen määrän odotetaan joka tapauksessa nousevan. Niin kävi myös Virossa ja Ruotsissa, kun taksiliikenne vapautettiin. Etenkin osa-aikaisten kuljettajien odotetaan lähtevän liikkeelle ruuhka-aikoina.

Uudistuksen vaikutuksia kuljettajan palkkaukseen on hyvin hankala arvioida, kun nykyisiäkään ei tilastoida. Alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, mutta taulukkopalkka on reilut 12 euroa tunnilta. Suurin osa kuskeista ajaa kuitenkin provisiopalkalla. Arviot keskimääräisistä kuukausiansioista liikkuvat eri lähteiden mukaan 1500 ja 3500 euron välillä.

– Varmaan on ihan oikein arvioitu. Tähän päivään asti taksinkuljettaja on ahkeralla työllä saanut ansionsa. Ei kuljettajia ole pidetty nälkäpalkalla, sanoo Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Osa kuskeista kapinoi – Kuinka käy Kela-kyytien?

Taksilakiuudistuksen yhteydessä Kela kilpailutti kustantamansa kyydit. Joillain paikkakunnilla kuljettajat ovat olleet nihkeitä yhteistyöhön uusien välitysyhtiöiden kanssa. Syynä tähän on kuljettajien mukaan taloudellisesti epäedullisemmat sopimukset.

Ylen mukaan esimerkiksi Ylä-Savossa Sonkajärvellä kuljettajat ovat kieltäytyneet liittymästä uuden välitysfirman palvelukseen.

Satakunnassa iso osa takseista ei ole halunnut lähteä kilpailutuksen voittaneen Lounais-Suomen Taxidatan palvelukseen. Porin taksiautoilijoiden puheenjohtaja Juha Mäntylä sanoo, että uusi sopimus verottaa kuljettajan vuosiansioista keskimäärin 3 800 euroa. Summa koostuu muun muassa laitevuokrista ja pienemmästä korvauksesta. Lisäksi yrittäjällä on velvollisuus hoitaa tappiollisiakin kyytejä 300 euron uhkasakon nojalla.

– Eräs autoilija tuossa totesi, ettei Neuvostoliittokaan tehnyt yhtä hyviä sopimuksia. Tapahtui mitä tahansa, niin autoilija on yhtiölle velkaa.

Alueella on 326 kelan kyytejä ajavaa autoa tällä hetkellä. Mäntylän mukaan noin 70 on lähdössä mukaan uuden yhtiön mukaan. Esimerkiksi vajaan 40 000 asukkaan Raumalla autoja kaksi yrittäjää on lähtenyt mukaan. Kelan palvelukuvauksessa autoja toivottiin olevan 70 prosenttia nykyisestä.

– Toivon, että asiakkaat eivät ota tätä henkilökohtuaisti, ettemme jatka tätä.

Lounais-Suomen Taxidatan toimitusjohtaja Tapani Ekuri vakuuttaa, että kaikki kyydit saadaan hoidettua.

– Nyt meillä on 100 autoa ja jatkuvasti tulee lisää.

Yrittäjien kapinamielialaan hän ei ota kantaa.

– Jokainen tekee arvionsa itsenäisesti, mikä on oman yrityksen kannalta järkevintä.

Kelan etuuspalveluiden vastaava suunnittelija Anne Giss sanoo, että tilannetta seurataan, mutta luottoa palveluntarjoajiin riittää. Hän huomauttaa, että heinäkuu on muutenkin hiljainen kuukausi.

– Aikaisemmin kyydit jakautuivat tasaisesti, kun kaikki ovat voineet liittyä järjestelmään. Nyt he, jotka ajavat eivät seiso tyhjillään.

Mikäli välitysyhtiöt eivät suoriudu palveluvelvoitteesta, niin seurauksena voi olla jopa 100 000 euron sakko. Gissin mukaan sanktiot voivat realisoitua, jos palvelunkuvauksen vaatimukset jäävät toistuvasti täyttymättä.