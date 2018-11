Tällä kertaa sää estää Suomi 100-satelliitin laukaisun avaruuteen – seuraava yritys lauantaina

Kantoraketin on tarkoitus viedä Suomi 100:n ja muut satelliitit 575 kilometrin korkeudessa olevalle radalle, joka kulkee lähes maapallon napojen ylitse.

Ulla Jäske

Virpi Niemistö

Vuoden lähtövalmiina olleen Suomen juhlavuotissatelliitin odotus jatkuu. Avaruusyhtiö SpaceX päätti myöhään yöllä siirtää keskiviikoksi aiottua laukaisua sääolosuhteiden huononemisen takia.

Seuraava laukaisuyritys Yhdysvaltojen Kaliforniasta on lauantaina 1. joulukuuta.

Suomen satavuotisjuhlasatelliitti oli lähdössä avaruuteen tätä ennen jo viime viikolla.

Nyt tehdyn laukaisun siirron kerrottiin johtuvan sääolosuhteista.

Aiempi laukaisun siirto johtui raketille tehtävistä tarkistuksista. Falcon 9:n erikoisuus on uudelleenkäytettävyys: raketin ensimmäinen vaihe palaa tehtävänsä suoritettuaan takaisin alas, ja se voidaan käyttää uudelleen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö käyttää samaa rakettia kolmatta kertaa, ja siksi huolto- ja tarkistustoimenpiteisiin kului oletettua pidempi aika.

Alun perin Suomi 100:n oli määrä lähteä liikkeelle intialaisen kantoraketin kyydissä jo noin vuosi sitten.

Suurin määrä satelliitteja

Falcon 9 on valmiina viemään avaruuteen Suomi 100:n ja 63 muuta piensatelliittia. Raketin nokkakartion sisällä on erityinen tukirakenne, johon satelliitit on kiinnitetty joko suoraan tai laatikoissa, joiden sisältä ne siirtyvät avaruuteen.

Kyseessä on suurin määrä satelliitteja, joka laukaistaan yhdellä kertaa avaruuteen Yhdysvalloista.

Kantoraketti vie satelliitit 575 kilometrin korkeudessa olevalle radalle, joka kulkee lähes maapallon napojen ylitse.

Suomi 100:n ja muiden nanosatelliittien vapauttaminen avaruuteen tapahtuu rauhallisesti, jotta satelliitit eivät törmäisi avaruudessa toisiinsa. Vapautus päättyy noin neljä tuntia ja 40 minuuttia laukaisun jälkeen.

Suomi 100 on viimeisten vapautettavien satelliittien joukossa.

Suomi 100 -satelliitti mittaa erikoisvalmisteisella radiolaitteistollaan lähiavaruudessa olevia avaruussääilmiöitä. Lisäksi satelliitin kamera kuvaa avaruussään näkyviä merkkejä, esimerkiksi revontulia, sekä maapalloa ja erityisesti Suomea.