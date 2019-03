Tässä on uusi äitiyspakkaus – Kela panosti kritiikin myötä vastuullisuuteen ja muutti jo hiukan laadun ja hinnan suhdetta

Veikko Somerpuro

Vaatteissa on värikkäitä kuviointeja, mutta myös neutraaleja ja helposti yhdisteltäviä värejä.

Tanja Nuotio

Vuoden 2019 äitiyspakkaus on julkistettu. Kela kertoo, että äitiyspakkauksen tuotteiden valinnassa kiinnitettiin nyt huomiota erityisesti tuotteiden laatuun.

– Tämän vuoden pakkauksen kilpailutuksessa laatua painotettiin 70 prosenttia ja hintaa 30 prosenttia, kun edellisinä vuosina laadun painotus on ollut 50 prosenttia ja hinnan 50 prosenttia.

Näin Kela vastasi kritiikkiin, jonka kansalaisjärjestö Finnwatch esitti tammikuussa. Finnwatchin mukaan suuri osa Kelan äitiyspakkauksen tuotteista teetetään Kiinan ja Pakistanin kaltaisissa halpatyömaissa.

– Tuotteiden takaa löytyy vakavia työelämän oikeuksien loukkauksia kuten laittomia ylitöitä, elämiseen riittämättömiä palkkoja ja työturvallisuuspuutteita, Finnwatch kritisoi tammikuussa.

– Kela kehittää vastuullisuuden kriteerejä edelleen tuleviin kilpailutuksiin ja selvittää erilaisia mahdollisuuksia tehdä äitiyspakkauksesta vastuullisempi ja ekologisempi. Kehitämme äitiyspakkausta jatkuvasti, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen tiedotteessa.

Finnwatch löysi selvityksessään vakavia puutteita pakkauksen 12 tuotteen takaa. Kela sai moitteita tuotannon vastuullisuuden sivuuttavista kilpailutuskriteereistä, jotka korostavat halvinta hintaa.

Kela ilmoittikin heti samana päivänä tammikuussa, että se aikoo parantaa pakkauksien hankintojen sosiaalista vastuuta.

– Äitiyspakkaukseen tuotteita tarjoavan yrityksen on vakuutettava, että tuotteita valmistavat työntekijät täyttävät Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen vähimmäisikää koskevat määräykset. Ilman vakuutusta tuotteen tarjoajaa ei hyväksytä mukaan kilpailutukseen, Kela viestitti silloin.

STT uutisoi torstaina, että pakkauksen suunnittelun ja kilpailutuksen aikajänne on niin pitkä, että vielä tämän vuoden pakettiin linjan terävöitys ei ole ehtinyt juuri vaikuttaa.

– Muutokset näkyvät paremmin tulevina vuosina, vuoden 2020 pakkauksesta alkaen, Kelassa vastuullisuustyötä koordinoiva Petra Elomaa sanoi STT:lle.

Pakkauksessa on yhteensä 63 hyödyllistä tuotetta vauvaperheelle. Tuotevalikoima on käyttäjien toiveiden mukaisesti säilynyt pitkälti ennallaan.

Uutena tuotteena on lisätty asiakkaiden toivomuksesta muun muassa lyhythihainen body, ja ensimmäistä kertaa pakkauksessa on mukana myös bodyja, joissa on venepääntie.

Vuoden 2019 vuodelaatikossa käytetään Robert Lönnqvistin suunnittelemaa kuosia, jossa seikkailevat värikkäät eläinhahmot.

Uuden äitiyspakkauksen valmistuminen vie yli vuoden ennen kuin se julkistetaan asiakkaille. Tämän vuoden pakkauksen kilpailutus alkoi loppuvuodesta 2017. Eri organisaatioiden asiantuntijoista muodostettu raati valitsee ehdotuksista pakkauksen tuotteet.

Kela korostaa, että kaikkien tuotteiden tulee täyttää vaatimukset, joita Suomen ja EU:n lainsäädäntö asettaa turvallisuudelle. Tuotteet testataan huolellisesti ja mallikappaleiden laatu tarkistetaan.