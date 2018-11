Taustalla ikävät muistot viime kerrasta: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pikkujouluissa ei torstaina tarjoilla alkoholia

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri toivoo, että viime vuoden pikkujouluista on nyt otettu opiksi.

Aki Taponen

Eduskuntaryhmien pikkujouluja ensi torstaina Eduskuntatalossa koskee muukin muutos kuin se, että samaan aikaan ei enää järjestetä täysistuntoja.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kertoo, että sen pikkujouluissa ei tarjoilla lainkaan alkoholia.

– Meidän ryhmässä on tarjolla pientä naposteltavaa, glögiä ja hyvää seuraa. Päädyimme siihen, että me emme ainakaan tarvitse miestä tai naista väkevämpää, Meri sanoo.

Viime vuonna eduskunnan pikkujouluiltana sattui kaksi ikävää tapausta, jotka molemmat liittyivät perussuomalaisiin.

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) yritti eduskunnan kuppilassa humalassa suudella väkisin kansanedustaja Veera Ruohoa (kok.). Ruoho oli tullut kuppilaan tauolle täysistunnosta, jossa käsiteltiin alkoholilain muuttamista.

Lisäksi samana iltana eräs perussuomalaisen kansanedustajan avustaja sammui eduskunnan käytävälle, ja paikalle jouduttiin hälyttämään ambulanssi.

Hakkarainen tuomittiin myöhemmin käräjäoikeudessa sakkoihin Ruohon pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta. Syyttäjä on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

Leena Meren mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmällä on tulevissa pikkujouluissa hauskaa selvinkin päin.

– Muista ryhmistä en tiedä, mihin ovat päätyneet. Hyvä asia on sekin, että pikkujoulut ovat nyt vasta sen jälkeen, kun eduskunnan istunto on päättynyt ja työt on tehty.

– Ettei näytä siltä, että me seurustelemme vain pitkin käytäviä samaan aikaan, kun asiat rullaavat salissa, Meri sanoo.

Alkoholia naapureiden juhlista

Illan mittaan kansanedustajilla on tapana vierailla myös muiden ryhmien pikkujouluissa. Perussuomalaisten pikkujoulujen nollalinja ei estä sitä, että sen kansanedustajat voivat siellä nauttia myös terästettyä glögiä.

– En ole kenenkään holhooja enkä esimies, mutta oletan, että kaikki ovat ottaneet opiksi. Sama koskee jokaista kansanedustajaa. Toivon, että kaikissa ryhmissä on pysähdytty miettimään, että Eduskuntatalossa otetaan asiallisesti ja rauhallisesti.

Meri ei ota kantaa siihen, oliko virhe viime kerralla se, että perussuomalaisten ryhmähuoneessa sai itse kaataa kirkasta glögiin oman mieltymyksen mukaan.

Toisaalta esimerkiksi Teuvo Hakkarainen kertoi oikeudessa vierailleensa viime pikkujouluissa sinisten ryhmähuoneessa. Siellä tarjoiltiin glögiä pahvisesta peräkontista ja sinistä enkeliä lasista.