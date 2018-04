Terrorioikeudenkäynti pidetään huipputurvallisessa vankilassa – osastointi pitää vaaralliset vangit erillään toisistaan

Turun Saramäessä sijaitseva suljettu vankila on turvajärjestelyiltään Suomen huippua.

Jussi Orell

Tänään käynnistyvä Turun joukkopuukotuksen pääkäsittely järjestetään Saramäen kaupunginosassa toimivassa Turun vankilassa, jossa syytetty Abderrahman Bouanane istuu tutkintavankina. Vankila sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä keskustasta. Käsittelyyn on varattu aikaa useita viikkoja.

Kyseessä on noin 250-paikkainen suljettu laitos, jota pidetään turvajärjestelyiltään Suomen huippuna. Vankilassa on muun muassa tarkka osastointi, joka mahdollistaa ei-toivottujen kohtaamisten estämisen. Riskialttiina pidettynä vankeja voidaan kuljettaa laitoksen sisällä paikasta toiseen niin, etteivät nämä pääse kosketuksiin toistensa kanssa.

Saramäen vankila korvasi Turun keskustassa sijainneen legendaarisen Kakolan vankilan vuonna 2007. Saramäen yhteyteen siirtyi samalla myös psykiatrisen vankisairaalan toiminta. Saramäkeen sijoitetaan vankeja ensikertalaisista rikoksenuusijoihin. Joukossa on myös sakkovankeja. Keskivankiluku oli vuonna 2016 Rikosseuraamuslaitoksen mukaan 288.



Saramäen vankilasta on karannut yksi vanki laitoksen toiminta-aikana. Tämä sattui kesällä 2016.

– Hänetkin poliisi sai nopeasti kiinni noin kahden kilometrin päässä vankilasta, muistelee vankilanjohtaja Juhani Järvi Lännen Medialle.

Vaikka valvonta Saramäen vankilassa on tiukkaa, vangeilla on mahdollisuus muun muassa metalli- tai puusepänteollisuuden töihin sekä opiskeluun.

Saramäessä on järjestetty oikeudenkäyntejä aiemminkin.

– Niissä tapauksissa on ollut kyse siitä, että jutussa on ollut useita vastaajia, joiden kuljettaminen vartioituina vankilasta oikeustalolle olisi ollut hankalaa. Nyt alkavassa oikeudenkäynnissä on vain yksi vastaaja, mutta vankila on keskustassa sijaitsevaa oikeustaloa turvallisempi paikka muun muassa sen varalta, että tapaus herättäisi jonkinlaisia intohimoja esimerkiksi yleisössä, Järvi selvittää.

Järvi ei kommentoi sitä, onko syytetyn marokkolaismiehen osalta jouduttu tekemään erityisiä järjestelyjä tämän turvallisuuden takaamiseksi tutkintavankeuden aikana. Järven mukaan Bouanane ei ole joutunut väkivallan kohteeksi vankilassa eikä tämä ole kohdistanut väkivaltaa muihin vankeihin.