Tiedustelulait lähetetään uudestaan valiokuntakierrokselle – eivät kiilaa soten edelle perustuslakivaliokunnassa

Puhemies Paula Risikko kertoi tiedustelulakien palauttamisesta valiokuntiin eduskunnassa torstaina.

Aki Taponen

Helsinki

Sekä siviili- että sotilastiedustelulait palautetaan takaisin valiokuntien käsittelyyn. Eduskunnan puhemiesneuvosto päätti torstaina ehdottaa täysistunnolle, että ne lähetetään takaisin hallinto- ja puolustusvaliokuntiin, joille perustuslakivaliokunnan tulee antaa niistä lausunto.

Perustuslakivaliokunta kuulee asiassa asiantuntijoita. Puhemies Paula Risikko (kok.) kertoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) todenneen, että valiokunta tekee koko ajan sote- ja maakuntalakipakettia.

– Jos se saataisiin ensi viikolla, he pystyvät hyvin nopealla aikataululla ottamaan tämän lausunnon tekemisen, Risikko sanoi.

Selkeitä puutteita tiedustelulakimietinnöissä ei ole eduskunnan virkamiesselvityksessä ilmennyt. Niissä ehdotetun sääntelyn yksityiskohdista on kuitenkin tullut esille seikkoja, joita voidaan mahdollisesti tulkita eri tavoin.

Tällaisia ovat syrjintää koskeva sääntely ja tekninen laitetarkkailu. Virkamiestyönä näihin ei voida ottaa lopullista kantaa, vaan toimivalta arvion tekemiseksi on vain perustuslakivaliokunnalla.

– Tiedustelulainsäädäntö on tärkeä Suomen turvallisuudelle. Sen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä on eduskunnassa yksimielisyys. Kun kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta, asia on valmisteltava erityisen huolellisesti, puhemies Paula Risikko sanoi.

Yllättävä aikalisä

Tiedustelulakien säätämisessä otettiin keskiviikkona yllättävä aikalisä. Eduskunnan puhemies Paula Risikko pyysi eduskunnan virkamiehiltä torstaiksi raportin siitä, onko hallintovaliokunta ottanut mietinnössään riittävästi huomioon perustuslakivaliokunnan huomautukset siviilitiedustelulakiesityksistä.

Raportti koski myös sotilastiedustelulakeja, koska niissä on samanlaisia osia kuin siviilitiedustelulakipaketissa.

Epäilykset syntyivät perustuslakiasiantuntijoiden sosiaalisessa mediassa viime viikonloppuna julkaisemien kirjoitusten perusteella. Professorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin olivat siellä kertoneet näkemyksistään, että tiedustelulakiesitys olisi yhä ristiriidassa perustuslain kanssa.

Professorien mukaan hallintovaliokunta ei ottanut riittävästi huomioon muun muassa tietoliikennetiedustelun kohdentamiseen tai hakuehtojen rajaamiseen liittyviä huomioita.

Eduskunnan puhemiehen tehtävänä on estää sellaisen lain käsittely, jonka hän epäilee olevan ristiriidassa perustuslain kanssa.