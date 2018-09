STT

Helsinki

Vaalimaan rajanylityspaikan ruuhka on eilisestä helpottunut. Vuoropäällikkö Kim Mitrunen kertoi puolenpäivän tietämissä, että tilanne on ollut tänään hyvin rauhallinen. Suomalaisia on ollut liikkeellä normaalisunnuntaita huomattavasti vähemmän.

Mitrunen arvioi, että tiedot Venäjän uusista tullimääräyksistä ja niiden tuomista ongelmista näyttävät tavoittaneen autoilijat. Kuitenkin edelleen muutama autoilija on joutunut kääntymään takaisin Suomeen.

Vaalimaalla oli vielä eilen noin kilometrin mittainen Venäjälle pyrkivien jono, ja kymmeniä suomalaisia autoilijoita kääntyi tai käännytettiin takaisin Venäjän puolelta.