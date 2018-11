Tietokoneen voi ostaa käytettynäkin – Jopa 10 vuotta vanhasta laitteesta saa kunnollisen kotikoneen

Laadukkaimpia kannettavia tietokoneita kannattaa huoltaa ja korjata, sillä laitteiden tekninen kehitys ei enää ole niin huimaa, että uuden ostaminen olisi aina järkevin vaihtoehto. Usein tuulettimen puhdistus ja imurointi riittää.

Pirjo-Liisa Niinimäki

Tietokone kuumenee, huutaa ja hidastelee. Eipä siis muuta kuin kauppaan hankkimaan uutta. Vai olisiko muita vaihtoehtoja?

– Usein imurointi ja tuuletuksen puhdistaminen riittää. Tarvittaessa voi vaihtaa kovalevyn nopeammaksi, tietokoneita ja puhelimia korjaavan Koneet kiertoon oy:n yrittäjä Eero Lähde sanoo.

Pitkään oli vallalla ajatus, ettei tietokoneita kannata korjauttaa. Uusia sai halvemmalla, ja lisäksi tekniikka ja laitteiden ominaisuudet kehittyivät niin nopeasti, ettei vanhan korjaamisessa ollut mieltä.

Lähde vakuuttaa, että tuon harhaluulon voi unohtaa.

– Kotikäyttöön viiden, jopa kymmenenkin vuoden ikäiset koneet ovat yhä riittäviä. Nykyään vanhatkin koneet ovat aika tehokkaita, hän sanoo.

Käytetty läppäri lähtee parilla sadalla

Huoltojen lisäksi Lähde kunnostaa ja myy eteenpäin käytettyjä tietokoneita. Hän ostaa niitä yrityksiltä tai saa lahjoituksina yksityishenkilöltä.

Asiakaskuntaa on laidasta laitaan. Usein käytetyn koneen hankkii esimerkiksi eläkeläinen, joka ei kaipaa tietokoneeltaan muuta kuin, että sillä voi hoitaa pankkiasiansa ja sitä voi käyttää ”kirjoituskoneena”. Halvimmillaan sellaisen saa alle satasella.

Ammattilaistason yritysläppäreitä myydään käytettyinä 300-600 eurolla.

Lähde uskoo, että kierrätys lisääntyy, kun ihmiset oppivat, että tietokone voi olla käytetty ja toimia silti hyvin.

– Kysyntää on riittänyt, ja on tässä periaatteestakin kyse. On kurja heittää toimivaa laitetta pois, hän sanoo.

Mutta kun siellä on niitä valokuvia

Kun käytetty tietokone saapuu kierrätettäväksi, ensimmäisenä siitä tyhjennetään lahjoittajan tiedot kiintolevyltä, tehdään perushuolto ja asennetaan uusi käyttöjärjestelmä.

Yleinen tilanne on sellainen, että ihmisillä on koneella vanhoja valokuvia tai tiedostoja, joita ei ole varmuuskopioitu.

– Sitten on säilytetty konetta kaapin perukoilla, kun on ajateltu, että otanpa nuo tiedostot joskus talteen, Eero Lähde kuvailee.

Lopulta voi käydä niin, ettei kone käynnisty enää ollenkaan. Siinäkin tapauksessa tiedostoja voi onkia vielä talteen, ennen kuin laite pannaan kierrätykseen.

Entä jos tiedostot joutuvat vääriin käsiin?

Mutta mistä tietää, etteivät henkilökohtaiset tiedostot päädy vääriin käsiin kierrätyksessä? Lähde kertoo, että tiedostot tuhotaan ylikirjoittamalla. Datan päälle kirjoitetaan massoittain ykkösiä ja nollia, mikä tuhoaa datan. Tarvittaessa muisti voidaan tuhota myös mekaanisesti.

Osan saamistaan tietokoneista Lähde purkaa varaosiksi. Niinpä hän pystyy korjaamaan hyvin vanhojakin malleja.

Monissa vanhoissa tietokoneissa käyttöjärjestelmä on mennyt sekaisin. Esimerkiksi vanhoja Windows-järjestelmiä ei ole tuettu enää vuosiin, eikä uuden asentaminen vanhaan koneeseen kannata.

Ratkaisuksi Lähde on valinnut ilmaisen Ubuntu-käyttöjärjestelmän. Se toimii moitteettomasti ja riittää perustoimintoihin.

Laitteet, joita ei voida korjata eikä käyttää varaosina, päätyvät kierrätysromuna jätteenkäsittelyyn. Koneiden piirilevyistä saadaan talteen muun muassa jalometalleja.

Romuttamisesta saisi raaka-ainetta

Virallinen tavoite Suomessa on, että 45 prosenttia elektroniikkalaitteista palautuisi kierrätykseen. Elker-yhtiön toimitusjohtaja Sakari Hietala myöntää, että tavoitteesta ollaan kaukana niin puhelimien kuin tablettien ja tietokoneidenkin osalta.

Esimerkiksi älypuhelimien keskimääräinen käyttöikä on Suomessa vain 2-4 vuotta. Uusia ostetaan yli kaksi miljoonaa kappaletta vuosittain, mutta vanhat jäävät lojumaan ihmisten koteihin ”varapuhelimiksi”. Kierrätykseen päätyi viime vuonna alle 10 prosenttia kännyköistä.

Hietala huomauttaa, etteivät kaikki tiedot kierrätetyistä ja uusiokäytetyistä laitteista välttämättä päädy virallisiin raportteihin. Hänen lukunsa perustuvat Elkerin tietoihin. Se on yksi kolmesta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen palveluyhtiöstä, jotka huolehtivat tuottajavastuun velvoitteista.

– Kierrätystä hidastaa se, etteivät ihmiset tunnu vieläkään tietävän, mitä vanhoille laitteille voi tehdä ja mihin niitä voi viedä kierrätettäväksi, hän sanoo.

Tuottajavastuu edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita voi palauttaa muun muassa niitä myyviin erikoisliikkeisiin ja erityisin keräyspisteisiin.

Parempi käytössä kuin kaatopaikalla

Tampereella ja Hämeenlinnassa toimiva Koneet kiertoon oy myy pari kolme käytettyä tietokonetta päivässä. Yrittäjä Eero Lähteen mukaan vastaavia liikkeitä on Suomessa paljonkin. Etenkin yritysten käytettyjä laitteita myydään paljon.

– Mutta en tiedä, myykö kukaan muu myös niin vanhoja koneita kuin me, hän sanoo.

Entinen Nokian insinööri vannoo uusiokäytön nimeen. Toimivan koneen käyttäminen loppuun on ekologisempaa kuin romutus, vaikka raaka-aineet saataisiinkin talteen.