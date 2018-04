Trafi: Matkustajien häiriökäytös lentoliikenteessä on lisääntynyt kaikkialla

STT

Helsinki

Matkustajien häiriökäyttäytyminen lentokoneissa on lisääntynyt kaikkialla maailmassa, kertoo Trafin johtava asiantuntija, oikeustieteen tohtori Matti Tupamäki. Hänen mukaansa ilmiö johtuu pääasiassa lentoliikenteen matkustajamäärien lisääntymisestä. Pieni osa voi selittyä myös sillä, että lentoyhtiöiden herkkyys raportoida häiriöistä on lisääntynyt ja sillä, että koneiden koko on kasvanut.

Suomalaiset lentoyhtiötFinnairin omistama Norra ja Finnair, ilmoittivat Trafille viime vuonna noin 600 häirikkötapausta. Suurin osa tapauksista koskee häiriökäyttäytymistä, mutta joukossa on myös vakavampia tapauksia.