Trafi sekä Liikenne- ja Viestintävirastot katoavat: tilalle Traficom ja Väylävirasto

STT

Helsinki

Ensi vuoden alusta alkaen Suomessa ei enää ole Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia, Liikennevirastoa eikä Viestintävirastoa.

Liikennevirastosta tulee Väylävirasto, ja lisäksi se luopuu kaikista tehtävistä, jotka eivät suoraan liity väylänpitoon. Tehtävät annetaan uudelle Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, johon liittyvät myös Viestintävirasto ja Trafi.

Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiöksi, ja toiminta siirtyy uuteen valtion erityistehtäväyhtiöönTraffic Management Finlandiin.

Väylävirastossa on noin 400 työntekijää, ja uudessa Traficomissa heitä on noin 900. Traficomin pääjohtaja on tarkoitus nimetä tämän kuun aikana.

Virastojen palvelut jatkuvat keskeytyksettä muutoksista huolimatta.