Trump ja Putin tapaavat Presidentinlinnassa – tapaamista isännöi Sauli Niinistö

Chris Ratcliffe/EPA

Donald Trump vierailee parhaillaan Britanniassa, mistä hänen odotetaan lentävän Suomeen sunnuntaina.

Jussi Orell

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Presidentinlinnassa maanantaina 16. heinäkuuta. Tapaamista isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Huippukokous alkaa noin kello 13 aikaan, kun Niinistö vastaanottaa ensin Putinin ja sen jälkeen Trumpin.

Trumpin ja Putinin kahdenvälinen keskustelu käydään Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa. Tapaaminen jatkuu Peilisalissa työlounaalla, jolle osallistuu laajempi kokoonpano.

Laajemmalla kokoonpanolla käydyn keskustelun jälkeen Trump ja Putin pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden Valtiosalissa.

Ennen työlounasta Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat. Myös ulkoministeri Timo Soini (sin.) keskustelee päivän aikana Pompeon kanssa Presidentinlinnassa.

Niinistö tapaa päivän aikana molemmat presidentit. Maanantaiaamuna Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottavat vastaan Donald Trumpin ja rouva Melania Trumpin Mäntyniemessä. Presidenttien keskustelun aikana rouva Haukiolla ja rouva Trumpilla on erillinen aamiaiskeskustelu.

Myöhemmin päivällä, Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuuden jälkeen, Niinistö tapaa Putinin Presidentinlinnassa.

Päivän päättää Niinistön lehdistötilaisuus.

Presidentit tapaavat kolmatta kertaa – ensimmäistä kertaa virallisesti

Helsingin huippukokous on Trumpin ja Putinin ensimmäinen virallinen tapaaminen. Aiemmin he ovat tavanneet epävirallisesti kahdesti: ensimmäinen kerta oli Hampurin G20-maiden kokouksessa heinäkuussa vuonna 2017 ja viime marraskuussa he keskustelivat lyhyesti Aasian ja Tyynenmeren maiden kauppayhteisön Apecin kokouksessa Da Nangissa Vietnamissa.

Trumpin ja Putinin tulevan tapaamisen tarkoituksena on ainakin parantaa Yhdysvaltain ja Venäjän tulehtuneita suhteita. Varsinaisia päätöksiä ei uskota tapaamisessa syntyvän. Tapaamisen asiasisällöistä ei ole vielä varmuutta, mutta todennäköisesti johtajien keskusteluissa nousevat esille ainakin Syyrian ja Ukrainan tilanne, Yhdysvaltain ja Venäjän asevarustelun hillitseminen, Pohjois-Korean ydinaseriisunta ja Venäjälle asetetut talouspakotteet.