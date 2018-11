Tulli epäilee virolaisen nuuskan salakuljetusorganisaation kuljettaneen Suomeen 5 000 kiloa nuuskaa tänä vuonna

STT

Helsinki

Tulli epäilee virolaisen nuuskan salakuljetusorganisaation tuoneen Suomeen noin 5 000 kiloa nuuskaa vuoden 2018 aikana. Nuuskaa on myyty laittomille tukkukauppiaille, ja vältettyjen valmisteverojen määrä on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa, Tulli kertoi tiedotteessaan maanantai-iltana.

Tulli epäilee rikoskokonaisuuden päätekijäksi Virossa asuvaa keski-ikäistä virolaismiestä. Miehen epäillään järjestäneen nuuskan salakuljetuksen Ruotsista Naantalin, Turun, Tornion ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta Suomeen.

Yhteensä Tulli epäilee rikoskokonaisuudessa 11 henkilöä, joista neljä on ollut vangittuina. Tulli on tutkinut tapausta törkeinä veropetoksina ja salakuljetusrikoksina. Esitutkinta on vielä kesken.