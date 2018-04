Tulva tukkii yhä Tampereen ja Vaasan välisen kolmostien Jalasjärven kohdalla – avaamisesta ei ole vielä tietoa

Tulvan peittämä valtatie 3 on yhä suljettu Jalasjärven keskustan kohdalla Etelä-Pohjanmaalla.

Joonas Kuikka

Tampereen ja Vaasan välinen valtatie 3 on yhä poikki Jalasjärven keskustan kohdalla. Liikenne on ohjattu kiertoteille. Tulvaveden peitossa oleva tie saatetaan saada auki sunnuntain aikana, mutta siitä ei ole vielä varmuutta.

– Kaikki riippuu ilmoista. Vesisateet pahentavat yllättävästi tilannetta, sanoo vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta Lännen Medialle.

Etelä-Pohjanmaalla tulvahuippu, pohjoisessa vasta edessä

Kevättulvat ovat tällä hetkellä pahimmillaan Suomessa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Molempien maakuntien läpi virtaavan Kyrönjoen kohdalla pahin alkaa kuitenkin olla takanapäin. Pohjoisempana Lapuanjoella tulvahuippua vielä odotetaan.



Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa voi esiintyä tulvia ensi viikolla tai myöhemminkin. Ajankohta riippuu lämpötilan noususta ja vesisateista. Lämmin ilma sulattaa lumet nopeasti, ja vesisateet voivat pahentaa tilannetta. Ongelmia aiheuttavat myös joissa liikkuvien jäiden kasaamat padot, jotka tukkivat virtauksen ja saavat joen tulvimaan.

Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitos on suojannut Kalajoella ja Pyhäjoella useita rakennuksia ja hoivakodin, ja se on pyytänyt virka-apua puolustusvoimilta Alavieskan jääpadon purkamiseen. Siikajoella Mankilan kylässä vesi on noussut pelloille ja katkaissut teitä.

Ilmajoella vettä lasketaan vielä pelloille

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tulvia on ehkäisty laskemalla vettä pengerrysalueille. Tällä hetkellä vettä lasketaan pelloille vielä Kyrönjoella Ilmajoen kohdalla.

– Pikku hiljaa laitamme luukkuja kiinni, kun virtaamat ja vedenpinta alkavat laskea. Lopetamme veden laskemisen ehkä tänä iltana, toteaa Huhtamäki.

Laihianjoella ja Kyrönjoella kellareita on kastunut tällä viikolla, ja asuinrakennuksia on suojattu. Tulvavedet uhkaavat vielä asutusta Kyrönjoen ja Laihianjoen yhteisellä tulva-alueella Mustasaaren ja Vaasan rajalla. Osa taloista on veden saartamia niin, ettei kotoa pääse pois kuin veneellä tai traktorilla.

Lapuanjoella on käyty viikonloppuna lähellä tulvarajaa, ja myös siellä on varauduttu laskemaan vettä pelloille, jos joet ovat tulvimassa yli.

Pohjalaismaakuntien tulvat ovat pahimmat vuosikausiin. Viimeksi vaikeat kevättulvat koettelivat maakuntia vuonna 2013. Myös silloin pengerrysluukkuja jouduttiin avaamaan ja vettä laskemaan pelloille.