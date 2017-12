Tunnistatko juhlahumussa pöhköt – ensihoitaja listasi uudenvuoden vaaralliset tyypit

Ambulansseilla ovat ensi yönä todennäköisesti kiireisiä.

Ossi Rajala

Ensihoitaja Harri Palomäki Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta on kirjannut ylös, minkälaisia pöhköjä uudenvuoden aaton illassa ja yössä liikkuu.

Pelastuslaitoksen blogikirjoituksessa (https://blogit.turku.fi/vspelastus/2304-2/) Palomäki nostaa esille useita erilaisia pöhkötyyppejä, joita niin poliisi kuin ensihoitajat työssään uudenvuoden yönä tapaavat.

Näihin tyyppeihin kuuluvat liikaa viinaa -pöhkö, maailmankuningaspöhkö ja ilotulitepöhkö. Kaikkia yhdistää se, että heidän vaarallisuutensa johtuu usein liiallisesta alkoholin juomisesta.

Liikaa viinaa -pöhkö on tosin usein vaarallinen lähinnä itselleen, sillä Palomäen luonnehdinnan mukaan tämä pöhkö jatkaa juomista aina siihen asti, kunnes ambulanssi, poliisi tai uni korjaa, elleivät läheiset puutu asiaan.



– Tällainen pöhkö on suuressa vaarassa joutua tapaturman tai väkivallanteon uhriksi, Palomäki kirjoittaa.

Maailmankuningaspöhkö on sen sijaan hieman vaarallisempi tapaus.

– Hyväksyntää hakiessaan maailmankuningas tekee mitä pöhköimpiä ja ajattelemattomimpia temppuja. Varsinkin uutenavuotena tämä pöhkö saattaa ampua ilotulitteita vastoin ohjeita väkijoukossa, kerrostalon parvekkeella tai jopa liikkuvan auton ikkunasta. Ja jos hän selviää näistä, saattaa hän jossain kohtaa iltaa ajautua tappeluun ja joutua itse ensihoidon sekä poliisin asiakkaaksi, Palomäki kertoo.

Ilotulitepöhkö on jonkin verran sukua maailmankuningaspöhkölle, mutta hän ei ole niin altis tappeluille.

– Ilotulitepöhkö ampuu ilotulitteensa jopa niin vaarallisesti, että muiden turvallisuus on uhattuna ja tulipalojen syttymisen mahdollisuus on suurta. Nämä ovat niitä pöhköjä, joiden ei tulisi koskaan edes ostaa ilotulitteita, mutta silti ne jostain syystä niitä käsiinsä haalivat. Eivätkä valitettavasti kaikki tavatut ilotulitepöhköt ole suinkaan täysi-ikäisiä, sillä joku Ylipöhkö tai Suurpöhkö on mennyt luovuttamaan ilotulitteita alaikäisille ja sillä tavalla mahdollistanut pöhköilyn, Palomäki manaa.

Uudenvuoden yönä noin 90 prosenttia ensihoidon saamista hälytyksistä johtuu alkoholista. Jos edellä mainittuja pöhköjä ei olisi, ambulanssien ja poliisien määrää voitaisiin merkittävästi vähentää.

Pöhköt eivät kuitenkaan ole kuolemassa sukupuuttoon Suomessa ja heitä on tänäänkin todennäköisesti liikenteessä. Palomäki luonnehtii uuttavuotta yhdeksi ”pöhköilyjuhlien kuninkaista”.

– Pöhköys on sellainen vaiva, joka iskee meihin fiksuihin suomalaisiin silloin, kun on aika todella irrotella. Silloin tavallinen suomalainen tuntuu nauttivan elämästä jopa liiaksi, minkä vuoksi päivä on pelastustoimen, ensihoidon, poliisin ja päivystyksen kannalta todella kiireistä aikaa, Palomäki kirjoittaa.

Uudenvuoden vieton mahdollinen pöhköily näkyy illan ja yön aikana Twitterissä, sillä Hätäkeskuslaitos järjestää Twitter-maratonin eri tehtävistä, joita poliisi ja ambulanssit tekevät kello 18-06. Hätäkeskuslaitoksen johtokeskus twiittaa tuolloin normaalia tiiviimmin vuodenvaihteen tapahtumista. Aihetunniste on #hätäkeskus12h.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa oli vuosi sitten vastaavana aikana yhteensä 104 kappaletta tehtäviä.

– Kello 22:45 asti tehtävälista näyttää normaalilta ensihoidon työvuorolta, mutta sen jälkeen kaatumiset, lievät myrkytykset ja väkivallanteot alkavat työllistää ensihoitoa, Varsinais-Suomen pelastuslaitos kommentoi viime uudenvuoden tehtäviä blogissaan.