Tuomioja pehmentää kritiikkiään diplomaattikarkotuksesta

Mauri Ratilainen

Venäläisdiplomaatin karkotuksen ei tarvitse kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd) mukaan vaikuttaa Suomen ja Venäjän välisten suhteiden hoitoon.

STT, ANNU MARJANEN

Helsinki

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) selventää Facebookissa aiemmin esittämäänsä kritiikkiä venäläisdiplomaatin karkotuspäätöksestä.

– Suomen menettely ei ole asiakokonaisuudessa mikään iso kysymys, entinen ulkoministeri kirjoittaa.

Tuomioja arvosteli aiemmin hallituksen päätöstä karkottaa yksi venäläisdiplomaatti reaktiona Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskuun. Tuomioja totesi alkuviikosta, ettei olisi ryhtynyt karkottamiseen niillä tiedoilla, mitä hänellä on käytössään.

– Myös minä pidän todennäköisenä, että iskun takana oli tavalla tai toisella venäläistaho, Tuomioja kirjoittaa tänään julkaistussa päivityksessään.



– Tällaista epäilyä vahvistaa tieto siitä, millä tavoin Venäjä on ollut syyllinen vakaviin kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin. Mutta todennäköisyys ei vielä ole sama kuin varma tieto eikä todisteita kenenkään syyllisyydestä ole vielä esitetty.

Tuomiojan mielestä on ”vaarallisen naiivia” luottaa siihen, että tiedusteluelimillä täytyy olla tietoa, jota ei voi julkisuuteen esittää.

Venäläisdiplomaatin karkotuksen ei tarvitse Tuomiojan mukaan vaikuttaa Suomen ja Venäjän välisten suhteiden hoitoon.

– Voi myös olla, että päätös olla yhtymättä EU-maiden enemmistön poliittiseen reaktioon olisi ollut Suomelle isompi asia.

Tuomiojan mukaan EU on asettanut aiemmin pakotteita Venäjää vastaan, koska maan toimista on monissa tapauksissa aivan riittävästi näyttöä. EU:n Venäjä-pakotteet on asetettu Krimin haltuunoton ja Itä-Ukrainan sodan takia.