Turun joukkopuukottajan ei pitänyt tulla Suomeen – näitä asioita hänestä tiedetään

Abderrahman Bouanane osallistui viime elokuussa vangitsemisoikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä sairaalasta. Maanantaina hänen pitäisi olla läsnä Turun vankilassa pidettävässä oikeuskäsittelyssä.

Ossi Rajala

Syytteen mukaan Turun joukkopuukotuksesta syytetty Abderrahman Bouanane on syntynyt vuonna 1994 ja hän on Marokon kansalainen. Maanantaina hän on Turun vankilassa ensimmäisessä oikeuden istunnossa joukkopuukotuksesta syytettynä.

Hän ei ole missään vaiheessa esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin puukotuksiin, mutta oman ilmoituksensa mukaan hänellä ei kuitenkaan ole ollut aitoja muistikuvia kaikista puukotustapahtumista.

Poliisin esitutkintamateriaalin perusteella Bouananen ei pitänyt alun perin tulla Suomeen, mutta käännyttämisuhan pelossa mies päätyi kuitenkin Saksasta Suomeen.

Eri henkilöiden kuulustelukertomuksien perusteella Bouanane olisi siirtynyt radikaaliin ääriajatteluun oman epävarmuutensa ja elämän näköalattomuuden kautta. Aiemmin hän oli pitänyt terroritekoja pahoina, mutta netistä löytyvä materiaali teloituksista, raunioista, Lähi-idän sekasorrosta yhdistettynä jihadistisaarnoihin muuttivat miehen ajattelua hänen Suomessa ollessaan.



Syyrian sota ja Raqqan kaupungin pommitukset vaikuttivat paljon siihen, että Bouanane halusi olla terroristijärjestö Isisin riveissä. Hän halusi kostaa Raqqan pommituksia suomalaisille, koska piti myös Suomea pommituksiin jollakin tavalla syyllisenä.

Radikalisoituminen ei tapahtunut nopeasti, sillä Bouanane mietti Suomessa ollessaan myös Marokkoon palaamista ja esimerkiksi lampaiden hankkimista. Nämä suunnitelmat menivät kuitenkin myttyyn.

Raqqan pommitukset järkyttivät Bouananea lopulta niin paljon, että hän halusi kostoksi tappaa suomalaisia.