Turun puukotuksista syytetty pysyy käsiraudoissa oikeudenkäynnin ajan – oikeus hylkäsi puolustuksen pyynnön

Elokuussa 2017 Turussa tehdyistä puukotuksista syytetty Abderrahman Bouanane pysyy käsiraudoissa oikeuden istuntojen ajan.

Turku

Turun puukkoiskuista syytetyllä Abderrahman Bouananella pysyvät käsiraudat ranteissa oikeuden käsittelyn ajan. Elokuussa 2017 tehdyn puukkoiskun oikeudenkäynti käynnistyi tänään maanantaina Saramäen vankilassa Turussa.

Bouananea syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta vastaavasta murhan yrityksestä. Syytetty Bouanane ei peittänyt kasvojaan, kun lehdistön edustajat päästettiin kuvaamaan ennen oikeudenkäynnin alkua hetkeksi.

Oikeudenkäynnin alkumetreillä syytetyn asianajaja Kaarle Gummerus myös vaati, että Bouanane vapautettaisiin käsiraudoista, joissa hänet oli oikeuteen tuotu.

Oikeuden puheenjohtaja Tapio Katajamäki ei kuitenkaan suostunut puolustuksen pyyntöön. Käsirautoja perusteltiin tekijän itsensä ja muiden oikeudenkäyntiin osallistuneiden turvallisuudella. Näin ollen syytetty pysyy käsiraudoissa.



Bouanane on tunnustanut puukottaneensa ihmiset hengiltä, mutta puolustuksen mukaan kyse on murhaa lievemmästä henkirikoksesta eli taposta. Myös tekojen terroristinen tarkoitus on oikeudessa punnittavana.

Tapahtumien oikeudenkäynti kestää useita päiviä, ja Bouanane pääsee itse ääneen myöhemmin.