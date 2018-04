Turvakotien paikkatarpeesta ei varmaa tietoa – tänä vuonna määrä nousee 180:een

STT, EEVA NIKKILÄ-KIIPULA

Espoo

Suomessa on viime vuosina panostettu turvakotien rahoitukseen. Kun summa vuonna 2015 oli 11,5 miljoonaa euroa, niin tänä vuonna se on 17,5 miljoonaa euroa. Ensi vuonna summan on määrä olla pari miljoonaa euroa tätä vuotta suurempi.

– Rahoituksella on onnistuttu lisäämään turvakotien perhepaikkoja tosi paljon. Perhepaikka tarkoittaa paikkaa aikuiselle ja hänen mukanaan oleville lapsille, sanoo lakimies Laura Terho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Paikkoja ei hänen mukaansa varmaankaan ole vielä riittävästi. Sen sijaa siitä, mikä on paikkojen riittävä taso, ei kenelläkään liene Terhon mukaan vielä varmaa tietoa. Tänä vuonna paikkamäärän on määrä nousta 143:sta noin 180:een.

Euroopan neuvosto suositteli vuonna 2002 Suomelle viittä sataa paikkaa. Luku oli Terhon mukaan kuitenkin laskennallinen suositus, joka ei ottanut huomioon kunkin maan olosuhteita.



– Tarvitaanko meillä oikeasti 500:aa paikkaa, on epäselvä kysymys.

Terhon mukaan turvakotipalveluista järjestämisvastuussa oleva Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyrkii kartoittamaan Suomen todellista paikkatarvetta.

Turvakodeista uusin on Espoossa tiistaina avattu seitsenpaikkainen Pellas. Tänä vuonna avataan vielä kaksi uutta turvakotia, toinen niistä tulee Seinäjoelle tässä kuussa ja toinen Hämeenlinnaan kesäkuussa.

Joka maakunnassa on turvakoti

Kasvaneen rahoituksen myötä ainakin jokaisessa maakunnassa on nyt turvakoti, kertoo kehittämispäällikkö Helena Ewalds THL:stä.

– Se on jo iso saavutus, jos ajattelee maan kattavuutta. Tietysti vaikeita alueita ovat harvaan asutut alueet, joissa matkat ovat pitkiä, hän sanoo.

Tällä haavaa toiminnassa on yli 20 turvakotia, ja niitä ylläpitävät Ensi- ja turvakotien liitto sekä eräät kunnat ja yhdistykset.

Myöskään Ewaldsin mielestä Euroopan neuvoston suositusta 500 turvakotipaikasta ei ole arvioitu Suomen näkökulmasta. Laskutapana oli yksi paikka 10 000:ta asukasta kohti.

– Lisäksi suositus annettiin jo 2002, ja meillä on tapahtunut paljon sen jälkeen tämän asian ympärillä, hän sanoo.

Todellista paikkatarvetta on Ewaldsin mukaan vaikea arvioida, mutta nyt sitä pyritään selvittämään.