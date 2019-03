Tarkempaa syöpätutkimusta yhä useammalle

PET-TT-kuvantamismenetelmä mahdollistaa syöpäsolujen löytämisen aikaisessa vaiheessa. Merkkiaineiden valmistus vaatii ammattitaitoisen henkilökunnan ja mittavan välineistön.

Hannamari Ahonen

Suomalainen kemian tutkijaryhmä on kehittänyt diagnostiikkamenetelmän, jonka avulla yhä useamman suomalaisen syöpä voidaan saada selville aikaisemmassa vaiheessa.

Apulaisprofessori Anu Airaksisen johtama ryhmä on kehittänyt nykyistä yksinkertaisemman ja nopeamman tavan valmistaa merkkiaineita eli radiolääkeaineita.

Radioaktiivisia merkkiaineita tarvitaan, kun potilas kuvataan PET-TT-laitteella. Merkkiaine leimaa syöpäkasvaimen ja mahdolliset etäpesäkkeet ja tekee ne kameralle näkyväksi. Merkkiaineiden ansiosta pystytään selvittämään minkä tyyppisestä ja missä kehitysvaiheessa olevasta syöpäkasvaimesta on kyse.

– Merkkiaineiden valmistus on nykyisillä menetelmillä hyvin haastavaa ja vaatii erittäin ammattitaitoisen henkilökunnan. Tästä syystä niitä on voitu käyttää julkisella puolella lähinnä vain yliopistosairaaloissa, joissa niitä on mahdollista tuottaa.

Airaksisen mukaan monipuolisesti tekniikkaa on nykyisin voitu käyttää oikeastaan vain Turun yliopistollisen sairaalan PET-keskuksessa. Keskus on TYKSin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhdessä ylläpitämä kansallinen keskus, johon on keskitetty PET-TT-tekniikalla tehtävä diagnostiikka.

Muissa yliopistollisissa sairaaloissa merkkiainevalikoima on Turkuun verrattuna paljon suppeampi.

Kun uusi menetelmä saadaan kaupalliseen käyttöön, yhä useampia syöpäpotilaita eri puolilla maata voidaan tutkia. Näin myös yhä useampi potilas voi selvitä syövästä, jos hänen syöpänsä saadaan tutkittua mahdollisimman tarkasti mahdollisimman varhain.

– Se parantaa myös alueellista yhdenvertaisuutta.

Airaksisen ryhmä ei ole vielä tässä vaiheessa kehittänyt uusia merkkiaineita, vaan tehokkaamman tavan tuottaa jo olemassa olevia.

– Olemme kehittäneet synteesimenetelmiä, joiden avulla voidaan huomattavasti nykyistä tehokkaammin valmistaa radiolääkeaineita.

Ryhmä sai Suomen Akatemialta kärkihankerahoitusta vuosiksi 2016-2018.

– Rahoituksen avulla pystyimme tutkimaan vuonna 2010 alkaneen akatemiatutkijahankkeeni aikana tekemiä löydöksiä kaupallistamisen kannalta.

Business Finland myönsi tämän vuoden alussa kaksivuotisen rahoituksen, jonka avulla tutkijaryhmä pystyy jatkamaan selvitystä, miten uusi menetelmä kaupallistetaan.

Potilaiden käytössä uusi menetelmä voisi olla vuoden 2025 aikoina.

Kemian tutkijat eivät ole itse kaupallistamisen asiantuntijoita. Tutkimusryhmä on saanut apua Helsinki Innovation Services -yksiköstä, joka on Helsingin yliopiston tarjoama tuki tutkijoille tutkimustulosten kaupallistamiseen.

– He ovat auttaneet meitä tosi paljon. Heidän kauttaan meillä on nyt haku päällä, että saamme palkattua erityisesti meidän tutkimusideaamme keskittyneen kaupallistamisasiantuntijan. Hän alkaa tutkia menetelmän markkinapotentiaalia.

Myös mahdollisia asiakkaita aletaan kartoittaa.