Työministerin ajama luottamusloikka vähentää byrokratiaa ja virkailijoiden tarvetta – työttömän omatoimisuus korostuu

Aktiivimallin päivityksen myötä byrokratian määrä vähenee ja työtön on enemmän vastuussa tekemisistään.

Ulla Jäske

Hallitus on tekemässä muutoksia työttömyysturvan karensseihin. Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi omatoimista työnhakua, ja samalla muut työnhakijan velvoitteet vähenisivät.

Asiaa koskeva esitys lähti kesäkuun puolella lausuntokierrokselle. Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan on mahdollista, että lopullinen malli tulee poikkeamaan luonnoksesta.

– Muun muassa työelämän keskusjärjestöt ovat kritisoineet esitystä, Lindström harmittelee.

Hänen mielestään uusi esitys on tasa-arvoisempi kaikille asuinpaikasta riippumatta kuin nykyinen systeemi.



Muun muassa STTK totesi aamun tiedotteessaan, että esitys on yksi esimerkki kehnosta lainvalmistelun tasosta.

– Uudistusta on vastustettu jo viime kesästä asti. Toivon, että kritiikki kohdistuisi tähän asiaan ja etteivät puurot ja vellit mene sekaisin, Lindström kuittaa.

Hänen mukaansa uudistuksen lähtökohtana on luottamus ja oikeudenmukaisuus. Tukea tarjottaisiin niille, jotka sitä tarvitsevat.

Ei enää hakemuksia hakemusten vuoksi

Uudistuksen tavoitteena on, että työnhakijat löytäisivät entistä nopeammin työtä ja työnantajat entistä helpommin osaavaa työvoimaa. Lindströmin mukaan työnhakija päättäisi itse, mitä itselleen sopivaa työtä hakee.

STTK on muun muassa päätellyt, että työttömän pitäisi hakea vähintään yhtä työpaikkaa viikossa ja raportoida hakemistaan paikoista verkkopalveluiden kautta kerran kuukaudessa.

Lindström kuitenkin kiistää STTK:n tekemän päätelmän.

Haettavien töiden määrässä huomioidaan alueen työmarkkinatilanne ja ammattitaitosuoja.

– Leikkihakeminen jää pois. Jos on ylipätevä avoinna olevaan työhön tai taidot eivät riitä, työtä ei tarvitse hakea.

Luottamus vähentää byrokratiaa

Se, milloin uusi malli otetaan käyttöön, on vielä epävarmaa. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä. Voimaantulo on kuitenkin kiinni sote-uudistuksesta.

Työttömyyden hoito kuuluu tulevaisuudessa maakuntien vastuulle. Se, miten paljon kaikki maksaa, on vielä epäselvää.

Lindström selventää, että luottamus työnhakijaa kohtaan vähentää byrokratiaa. Hän toteaa, että esimerkiksi Ruotsissa on moninkertaisesti virkailijoita hoitamassa työttömien asioita.

– Siksi Suomessa tehdään luottamusloikka, Lindström sanoo.

Luottamusloikalla hän tarkoittaa sitä, että valtion rahat säästyvät, kun ei tarvitse lisätä resursseja työttömyyden hoitoon.

Heti ensimmäiseksi verkkopalveluun

Uuden esityksen mukaan haettavien töiden määrä määriteltäisiin työllistymissuunnitelmassa, joka tehdään heti työttömyyden alkaessa.

Työttömäksi ilmoittaudutaan pääsääntöisesti verkkopalvelussa.

– Jo nyt 70-80 prosenttia hoitaa työttömyyteen liittyvät asiat verkkopalvelussa, Lindström sanoo.

Jos verkkopalvelun käyttäminen ei onnistu, työtön voi hoitaa asian muilla tavoin.

Työnhakijan on tarkoitus ilmoittaa työnhaustaan verkkopalvelussa tai muulla sovitulla tavalla kuukauden välein. Lindströmin mielestä seurantaa ei ole liian usein.

Jos työnhakija ei tee niin, häntä muistutettaisiin työttömyysetuuden vastikkeellisuudesta. Jos työtön kuitenkin jättäisi ilmoituksen uudelleen tekemättä, hänelle asetettaisiin karenssi ja useamman laiminlyönnin jälkeen työssäolovelvoite.

– Seuraamukset lieventyvät nykyisestä. Sanktioita ei lyödä pöytään heti, Lindström lupaa.